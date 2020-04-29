Коронавирус

ИзвестияИзвестияНовак оценил ситуацию в топливо-энергетическом комплексе России

Ранее в среду Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года. Он отметил, что главной проблемой нефтяного рынка сейчас является падение спроса из-за пандемии коронавируса.
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Путин сделал горькое заявление о нефти

Московский Комсомолец11:00

Минэнерго РФ видит признаки восстановления спроса на нефть из-за ослабления карантина в ряде стран

Эхо Москвы11:21

Новак назвал сроки возможного восстановления спроса на нефть

РЕН ТВ07:32

Новак оценил ситуацию в топливо-энергетическом комплексе России

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Новак: сокращение спроса на нефть близко к своему пику

News.ru08:07

На рынке нефти видны «зелёные ростки увеличения спроса» — Новак

REGNUM07:53

Новак заявил, что сокращение спроса на нефть в мире близко к своему пику

ТАСС08:26
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Происшествия

Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

Известия 08:38
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Происшествия

Здание дворца Хофбург в Вене оцепили из-за угрозы взрыва

Полиция Вены проводит эвакуацию в императорском дворце Хофбург из-за поступивших сообщений о бомбе, говорится в сообщении столичной полиции в Twitter.
РИА Новости 10:19
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Происшествия

В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

РИА Новости 08:17
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Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:35
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Финансы

Валютные резервы Саудовской Аравии сократились до минимума с 2011 года

Валютные резервы центрального банка Саудовской Аравии в марте сократились самыми быстрыми темпами по крайней мере за 20 лет и достигли самого низкого уровня с 2011 года, пишет Reuters.
Вести.Ru 07:52
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Общество

На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
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Экономика

Мировому рынку предрекли новый обвал

Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:46
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Политика

Премьер Чехии не видит необходимости в выдворении посла России

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что, несмотря на ситуацию в отношениях с Москвой, необходимости выдворения посла России из страны нет.
Политическая Экспертиза вчера в 22:46
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Общество

Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках

Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Общество

Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом

Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
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Общество

ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 01:07
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Общество

В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект

В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19.
РБК 10:01
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Происшествия

В Костроме изъята крупная партия просроченных аппаратов ИВЛ

Кострома, 29 апреля 2020, 17:58 — REGNUM Полицейские обнаружили около 1,5 тысячи «серых» аппаратов искусственной вентиляции легких в Костромской и Свердловской областях.
REGNUM 10:58
27
Общество

Белый медведь убил медведицу в зоопарке Ижевска

Белый медведь Балу из ижевского зоопарка убил медведицу Аврору.
Телеканал 360° 09:33
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Общество

Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
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Общество

В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы

В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord 10:45
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Религия

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева

Интерфакс 07:54
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Кино

Умер актер из «Миллионера из трущоб» Ирфан Кхан

ToDay News Ufa 07:18
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Политика

Хафтар объявил себя главой Ливии

Напомним, что 23 апреля глава ЛНА Халифа Хафтар выступил с телеобращением, в котором призвал народ Ливии даровать ему мандат на наведение порядка в стране.
ИА Красная Весна 27 апреля в 14:57
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Политика

Лавров: Россия ждет от США объяснения ситуации со школьниками

Российский МИД потребовал четких объяснений от Госдепа США, поскольку Москва осталась не удовлетворена комментариями на эту тему американского посла в России Джона Салливана.
Вести.Ru 10:40
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Армия и оружие

Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ

Москва, 29 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:00
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Происшествия

Полицейские «митингового» полка сочли свои положительные тесты на коронавирус ошибкой

У 137 бойцов 2-ого оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве оказались положительными тесты на Covid-19. Полицейских изолировали по домам.
Московский Комсомолец 10:54
Общество

Путин назвал беспрецедентной ситуацию на глобальном энергорынке

Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями, коронавирус также повлиял на экономику и ТЭК, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:26
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Музыка

Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube

Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
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Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина

Белодед работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, с которым летал первый президент России Борис Ельцин, позже он стал шеф-пилотом Владимира Путина.
Lenta.ru 05:57
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Фигурное катание

Разбор полета: Татьяна Тарасова

Т. Тарасова ― Фанатично работают тренеры.
Эхо Москвы вчера в 05:38
Здоровье

В Минздраве рассказали, когда коронавирус не надо лечить

Ранее сообщалось, в России разработана новая методика помощи тем, кого все же надо лечить от коронавируса.
Блокнот.ру 10:49
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Как работают Яндекс.Новости?
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