Коронавирус
ИзвестияНовак оценил ситуацию в топливо-энергетическом комплексе России
Ранее в среду Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года. Он отметил, что главной проблемой нефтяного рынка сейчас является падение спроса из-за пандемии коронавируса.
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Общество
Помощница Навального обвинила Венедиктова в домогательствах
Сам Венедиктов отрицает, что приставал к бывшей помощнице Навального. Он также прокомментировал ее историю.
Слово и Дело 07:15
Космос
Большой астероид пролетит мимо Земли в среду
Большой астероид 1998 OR2 пролетит на расстоянии 6,3 миллиона километров от Земли в среду, 29 апреля.
Машины и Механизмы вчера в 09:12
Здоровье
Малышева объяснила рост числа россиян с коронавирусом
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом в России.
РИА Новости 22:38
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
Общество
В Якутии за сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом
Якутск, 30 апреля 2020, 06:19 — REGNUM В Якутии за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 23:19
Культура
Опубликован трейлер документального фильма о BTS
На YouTube опубликовали первый трейлер документального фильма о южнокорейской группе BTS Break the silence.
РИА Новости 22:37
Общество
У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус
Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
Общество
Число умерших от коронавируса в США превысило 60 тысяч
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что власти страны прогнозируют порядка 60 тысяч летальных исходов от COVID-19.
Вечерняя Москва 16:55
Происшествия
Экс-замглавы «Внешпромбанка» получила шесть лет колонии
Суд установил, что Глушакова была членом организованной преступной группы, участники которой занимались систематическим хищением денег «Внешпромбанка».
Говорит Москва вчера в 10:59
Здоровье
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 11 мая
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании заявил о продлении режима самоизоляции в регионе до 11 мая.
РИА Новости 08:15
Футбол
Месси назван лучшим футболистом XXI века
REGNUM вчера в 08:31
Происшествия
Экс-глава нижегородского УГИБДД оставил предсмертную записку
О предсмертной записке рассказал коллега полковника. По его словам, экс-начальник нижегородского УГИБДД указал, где и как его похоронить.
МордовМедиа 15:19
Общество
Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом
Московская область вышла на плато по числу заражений коронавирусом, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Русская Планета 19:20
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия 22:24
Шоу-бизнес
Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк
Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
Политика
Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса
Технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 19:54
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Общество
МВД попросило ЦБ дать сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии.
Известия вчера в 18:30
Армия и оружие
Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете
На военном полигоне в Польше экипаж американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley запустил противотанковую ракету, в которую врезалась птица.
Lenta.ru 12:55
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 13:19
Общество
Коронавирус заставил россиян снизить свои зарплатные ожидания
Россиянам на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, пришлось переоценить уровень своего благосостояния.
Известия 16:30
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Общество
Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:48
Происшествия
В Благовещенске ночью произошло смертельное ДТП
Трагическое ДТП произошло сегодня ночью в центральной части Благовещенска, на пересечении улиц Ленина и Лазо.
ГТРК Амур 21:41
Общество
Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Газета.Ru 21:11
Здоровье
Более 70 заразившихся коронавирусом медиков умерли в России
За время эпидемии в России умерли более 70 медицинских работников. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Русская Планета 09:42
Экономика
Стоимость вторичного рынка жилья снизилась на фоне самоизоляции
В период самоизоляции на вторичном рынке жилья заметили снижения цены на 3%. Из-за резкого снижения покупательской активности стоимость квадратного метра достигла минимума с начала года.
Деловое.ТВ 27 апреля в 11:26
Здоровье
В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 04:31