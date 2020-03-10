Энергетика
РБКНовак оценил сроки восстановления цен на нефть
Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
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Пилоты дальней авиации сдавали зачеты по тактике за деньги
Согласно материалам расследования, проведенного военным следственным управлением СКР по Восточному военному округу, один из офицеров полка, Владимир Спина, должен был принимать зачеты у экипажей по тактике дальней авиации.
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Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
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Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля
Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
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Из-за непогоды на Сахалине закрыты дороги
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Коронавирус может стать хроническим заболеванием
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В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
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Общество
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В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
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Бензин в России не подешевеет из-за обвала цен на нефть
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Армия и оружие
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Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Политика
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Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Политика
Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом
Италия испытывает острую нехватку медицинских товаров из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и надеется на то, что Китай сможет оказать помощь, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете.
Экономика
Совладельцы «Спартака» Федун и Алекперов потеряли более $ 3 млрд
Совладельцы «Лукойла» и московского «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли более $ 3 млрд из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, сообщает Forbes.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства.
Энергетика
Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.
Авто
Производство автомобилей Lexus сократят из-за коронавируса
Японский автоконцерн Toyota с 16 марта сократит производство автомобилей Lexus на 6%. Такое решение было принято из-за проблем на рынке, вызванных распространением нового коронавируса, сообщает телеканал NHK.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые после операции показала грудь в купальнике
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала свою грудь после операции по удалению лопнувших силиконовых имплантов.
Общество
Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Focus, немецкие врачи установили сразу пять причин пить воду натощак.
Армия и оружие
Запущенный Россией стеклянный спутник не внесен в реестр ООН
Согласно сообщению Минобороны РФ, стеклянный сферический аппарат "Блиц-М" был запущен с космодрома Плесецк на ракете "Рокот" 27 декабря.
Экономика
Слабый рубль вывел из себя Трампа
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Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Экономика
Украинский нацбанк бросился спасать гривну
«Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.
Общество
Мобильные пункты переписи населения могут появиться в России
В России разрабатывают проект о внедрении мобильных пунктов переписи населения.
Происшествия
Дочь экс-голкипера «Зенита» Малафеева задержана за продажу наркотиков
16-летняя дочь бывшего голкипера санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения задержана в Санкт-Петербурге.