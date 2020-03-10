Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть

Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак. По словам Новака, панику на нефтяном рынке вызвало предложение компании Saudi Aramco, которая сделала покупателям скидку к цене нефти в $6–8 за баррель, передает «Интерфакс».
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Экономисты нашли факторы в пользу рубля

Московский Комсомолец12:51

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Назван срок восстановления цен на нефть

Lenta.ru06:38

Новак: на восстановление цен на нефть уйдет несколько месяцев

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Новак рассказал, сколько займет восстановление котировок нефти

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РБК08:47

Минэнерго: Цены на нефть восстановятся за несколько месяцев

Национальная служба новостей05:30
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:25, Ашберн

Комментарии

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Опубликованы первые изображения Dacia Sandero

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СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
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Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
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СМИ: в Москве отменили митинг за поправки Путина в Конституцию

Издание Znak.com со ссылкой на источник в Госдуме сообщило об отмене планировавшегося в Москве митинга в поддержку президентских поправок в Конституцию.
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В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи

Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.
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Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
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Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
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Подтвержден второй случай полного излечения от ВИЧ

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Дочь Заворотнюк поделилась информацией о состоянии матери

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