Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков, чтобы российский лидер Владимир Путин мог участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Политика Прокурор по делу MH17 назвал сроки окончания расследования Расследование дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в июле 2014 года почти закончено, материалы будут переданы в суд к досудебным слушаниям дела в июне, сообщил голландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания, проходящего во вторник в Нидерландах.

Армия и оружие США могут сократить флот авианосцев из-за российских ракет Российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и китайские баллистические DF-21D и DF-26 могут уничтожить корабль любого размера прямым попаданием, а США не имеют средств защиты от них - за исключением вывода из строя спутников наведения, но и здесь уверенности у американских генералов нет.

Происшествия 16-летняя дочь футболиста Малафеева попалась на продаже наркотиков Ксения, 16-летняя дочь футболиста от первого брака с Мариной Малафеевой, погибшей в аварии в 2011 году, не живет с отцом по собственной инициативе — Вячеслав разрешил ей поселиться отдельно, в другой квартире.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Экономика Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправиться. Об этом она написала в комментариях в Instagram.

Шоу-бизнес Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Энергетика Саудовская Аравия не сможет долго продолжать ценовую войну за нефть Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман начал войну за цены на нефть, однако победа в ней может обойтись королевству дорого, а принц не сможет долго оплачивать ее, передает Bloomberg.