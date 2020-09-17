Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «русофобской истерией» планы властей Польши арестовать российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения там самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призывала представителей белорусских силовых структур к измене родине, что может являться уголовным преступлением, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.
Семь футболистов немецкой "Баварии" вошли в список претендентов на награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему Лиги чемпионов сезона-2019/20, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
Молодая супруга главного комика страны Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова опровергает слухи о факте суррогатного материнства, вследствие чего появился их общий с 75-летним супругом ребенок.