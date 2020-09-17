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Новак оценил текущие цены на нефть

Министр энергетики России Александр Новак оценил текущие цены на нефть. Как он указал в эфире «Россия 24», нынешние цены на нефть соответствуют ситуации на рынке.В источнике
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ИА Красная Весна

В Минэнерго РФ заявили, что цены на нефть соответствуют ситуации на рынке

ИА Красная Весна13:20
Российская газета

Новак: Спрос на нефть в мире может восстановиться во II квартале 2021 года

Российская газета12:51
RT на русском

Новак оценил текущие цены на нефть

RT на русском12:39
Rambler News Service

Минэнерго уточнило прогноз по восстановлению спроса на нефть в мире

Rambler News Service12:48
ТАСС

Новак заявил, что текущие цены на нефть полностью соответствуют ситуации на рынке

ТАСС12:38
Интерфакс

Новак заявил о возможном восстановлении спроса на нефть во II квартале 2021 г

Интерфакс12:34
РЕН ТВ

Новак обозначил сроки восстановления спроса на нефть

РЕН ТВ12:33

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
4,4K

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъвчера в 13:40
1,5K

Медведев исключил выдачу российских авиадиспетчеров Польше

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «русофобской истерией» планы властей Польши арестовать российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения там самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году.
RT на русском13:00

Лавров допустил совершение Тихановской уголовного преступления

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призывала представителей белорусских силовых структур к измене родине, что может являться уголовным преступлением, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.
Ведомости13:07
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Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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Лавров заявил о предложении США провести второй референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Джон Керри, который занимал должность госсекретаря США в 2014 году, заявлял, что в Вашингтоне понимают: Крым является российской территорией.
Московский Комсомолец12:42
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Семь игроков «Баварии» претендуют на награды лучшим игрокам ЛЧ

Семь футболистов немецкой "Баварии" вошли в список претендентов на награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему Лиги чемпионов сезона-2019/20, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости10:52

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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Жена Петросяна отрицает использование услуг суррогатной матери

Молодая супруга главного комика страны Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова опровергает слухи о факте суррогатного материнства, вследствие чего появился их общий с 75-летним супругом ребенок.
Shraibikus News06:07
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Оппозиционеру Пивоварову вменили организацию несанкционированной акции

Задержанного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова подозревают в организации несанкционированной акции против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили в четверг в организации.
Интерфакс11:58
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