Политика

РИА НовостиРИА НовостиНовак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Аналогично оценил новый раунд консультаций и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что стороны слышат друг друга. Будущее по европейским законам Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.
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с чего всё началось

Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа

Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.
ТАСС19 сентября в 11:30

Подробнее о событии

Еврокомиссия потребовала найти «другое решение» по транзиту через Украину

РБК19 сентября в 12:48

У России и Украины появились шансы договориться о транзите газа

Ведомости19 сентября в 13:35

Газовые переговоры между Россией, ЕС и Украиной продлились 40 минут

Коммерсантъ19 сентября в 10:24

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

РИА Новости19 сентября в 16:18

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа завершились

ТАСС19 сентября в 10:41

Россия продолжит транзит «голубого топлива» через Украину в 2020 году

Московский Комсомолец19 сентября в 12:25

Как прошли переговоры по газу с участием России, Украины и ЕС

RT на русском19 сентября в 15:15
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Происшествия

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Футбол

«Зенит» забил пять мячей в ворота «Рубина»

Вести.Ru 14:12
Музыка

Группа «Ленинград» прокомментировала скандал после концерта в Ростове

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 11:16
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости 10:29
Происшествия

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК 12:58
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия

Губернатор Свердловской области вручил ключи от квартир экипажу А321

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу вручил ключи от квартир членам экипажа аэробуса А321 "Уральских авиалиний", сумевших посадить аварийный самолет на поле в Подмосковье.
ТАСС 14:27
Армия и оружие

В Пентагоне посчитали невозможным отразить атаку на саудовские НПЗ

Ни одна из систем ПВО не смогла бы отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии во время нападения на нефтяные объекты, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.
RT на русском 09:35
Наука

Эффективность половины одобренных в ЕС за два года лекарств от рака поставили под сомнение

В новом исследовании ученые проанализировали доказательную базу, на основании которой EMA одобрило новые противораковые препараты в 2014-2016 годах, и фокусировались на дизайне исследований и риске систематических ошибок.
N+1 19 сентября в 14:47
Кино

«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»

Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor вчера в 15:09
Происшествия

Американец делал возлюбленной предложение под водой и утонул

Гражданин США Стивен Вербер на курорте в Танзании решил сделать своей возлюбленной по имени Кенеша Антуан предложение под водой и утонул.
News.ru 09:15
Авто

Toyota раскрыла характеристики паркетника Wildlander на базе RAV4

Компания Toyota опубликовала характеристики и комплектации новой версии Toyota RAV4.
Новые автомобили вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Подписчики пришли в ужас от «паучьего» маникюра 5-летней дочери Тимати

20 сентября Симона Юнусова изумила своих многочисленных подписчиков новым снимком. В кадр попали загорелые руки ее 5-летней внучки.
Woman.ru 03:49
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
Газета.Ru 07:22
Игры

В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы

Игромания.ру вчера в 09:22
Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

Известия 13:53
Футбол

«Милан» и «Интер» объявили составы на дерби

«Милан» и «Интер» объявили составы на дерби в рамках четвёртого тура итальянской Серии А.
Евро-футбол.ру 14:05
Автоспорт

Риккардо исключён из протокола квалификации

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.
Чемпионат 15:10
Шоу-бизнес

Наташа Королёва занимается йогой в бикини перед камерой

Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст и мягкий живот.
Uznayvse.ru 13:21
Единоборства

Глава UFC допустил возможность боя Нурмагомедова с Сен-Пьером

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает возможным проведения поединка между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, являющимся чемпионом UFC в легком весе, и экс-чемпионом UFC канадцем Жорже Сен-Пьером.
REGNUM 01:17
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru вчера в 03:55
Кино

Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:03
Здоровье

ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов

Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM 14:01
Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

ТАСС 13:00
Армия и оружие

Попадание «Искандера-М» по цели сняли на видео

Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".
Российская газета 19 сентября в 22:50
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Армия и оружие

Ядерную войну России и США показали на видео

Труд 18 сентября в 09:22
Шоу-бизнес

Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья

На днях 33-летняя Меган — мама 7-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 3-летнего Джорни – стала героиней ток-шоу The Talk и объяснила журналистам, что меньше всего ее заботит, какую одежду предпочитают ее сыновья.
Sunmag.me вчера в 10:55
Авто

Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта

Специалисты компании обнаружили возможный дефект в топливной системе определенных версий Lada Largus.
SpeedMe 19 сентября в 01:48
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