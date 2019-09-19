Политика
РИА НовостиНовак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Аналогично оценил новый раунд консультаций и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что стороны слышат друг друга. Будущее по европейским законам Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.
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с чего всё началось
Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.ТАСС19 сентября в 11:30
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Россия продолжит транзит «голубого топлива» через Украину в 2020 году
Московский Комсомолец19 сентября в 12:25
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Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Футбол
«Зенит» забил пять мячей в ворота «Рубина»
Вести.Ru 14:12
Музыка
Группа «Ленинград» прокомментировала скандал после концерта в Ростове
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 11:16
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости 10:29
Происшествия
В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии
В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК 12:58
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия
Губернатор Свердловской области вручил ключи от квартир экипажу А321
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу вручил ключи от квартир членам экипажа аэробуса А321 "Уральских авиалиний", сумевших посадить аварийный самолет на поле в Подмосковье.
ТАСС 14:27
Армия и оружие
В Пентагоне посчитали невозможным отразить атаку на саудовские НПЗ
Ни одна из систем ПВО не смогла бы отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии во время нападения на нефтяные объекты, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.
RT на русском 09:35
Наука
Эффективность половины одобренных в ЕС за два года лекарств от рака поставили под сомнение
В новом исследовании ученые проанализировали доказательную базу, на основании которой EMA одобрило новые противораковые препараты в 2014-2016 годах, и фокусировались на дизайне исследований и риске систематических ошибок.
N+1 19 сентября в 14:47
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor вчера в 15:09
Происшествия
Американец делал возлюбленной предложение под водой и утонул
Гражданин США Стивен Вербер на курорте в Танзании решил сделать своей возлюбленной по имени Кенеша Антуан предложение под водой и утонул.
News.ru 09:15
Авто
Toyota раскрыла характеристики паркетника Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota опубликовала характеристики и комплектации новой версии Toyota RAV4.
Новые автомобили вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Подписчики пришли в ужас от «паучьего» маникюра 5-летней дочери Тимати
20 сентября Симона Юнусова изумила своих многочисленных подписчиков новым снимком. В кадр попали загорелые руки ее 5-летней внучки.
Woman.ru 03:49
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
Газета.Ru 07:22
Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру вчера в 09:22
Футбол
«Милан» и «Интер» объявили составы на дерби
«Милан» и «Интер» объявили составы на дерби в рамках четвёртого тура итальянской Серии А.
Евро-футбол.ру 14:05
Автоспорт
Риккардо исключён из протокола квалификации
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.
Чемпионат 15:10
Шоу-бизнес
Наташа Королёва занимается йогой в бикини перед камерой
Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст и мягкий живот.
Uznayvse.ru 13:21
Единоборства
Глава UFC допустил возможность боя Нурмагомедова с Сен-Пьером
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает возможным проведения поединка между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, являющимся чемпионом UFC в легком весе, и экс-чемпионом UFC канадцем Жорже Сен-Пьером.
REGNUM 01:17
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Кино
Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:03
Здоровье
ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов
Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM 14:01
Армия и оружие
Попадание «Искандера-М» по цели сняли на видео
Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".
Российская газета 19 сентября в 22:50
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали на видео
Труд 18 сентября в 09:22
Шоу-бизнес
Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья
На днях 33-летняя Меган — мама 7-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 3-летнего Джорни – стала героиней ток-шоу The Talk и объяснила журналистам, что меньше всего ее заботит, какую одежду предпочитают ее сыновья.
Sunmag.me вчера в 10:55
Авто
Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта
Специалисты компании обнаружили возможный дефект в топливной системе определенных версий Lada Largus.
SpeedMe 19 сентября в 01:48