Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.

с чего всё началось

Аналогично оценил новый раунд консультаций и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что стороны слышат друг друга. Будущее по европейским законам Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Происшествия Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.

Политика Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.

Происшествия В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Происшествия Губернатор Свердловской области вручил ключи от квартир экипажу А321 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу вручил ключи от квартир членам экипажа аэробуса А321 "Уральских авиалиний", сумевших посадить аварийный самолет на поле в Подмосковье.

Армия и оружие В Пентагоне посчитали невозможным отразить атаку на саудовские НПЗ Ни одна из систем ПВО не смогла бы отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии во время нападения на нефтяные объекты, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.

Наука Эффективность половины одобренных в ЕС за два года лекарств от рака поставили под сомнение В новом исследовании ученые проанализировали доказательную базу, на основании которой EMA одобрило новые противораковые препараты в 2014-2016 годах, и фокусировались на дизайне исследований и риске систематических ошибок.

Кино «Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья» Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.

Происшествия Американец делал возлюбленной предложение под водой и утонул Гражданин США Стивен Вербер на курорте в Танзании решил сделать своей возлюбленной по имени Кенеша Антуан предложение под водой и утонул.

Авто Toyota раскрыла характеристики паркетника Wildlander на базе RAV4 Компания Toyota опубликовала характеристики и комплектации новой версии Toyota RAV4.

Шоу-бизнес Подписчики пришли в ужас от «паучьего» маникюра 5-летней дочери Тимати 20 сентября Симона Юнусова изумила своих многочисленных подписчиков новым снимком. В кадр попали загорелые руки ее 5-летней внучки.

Армия и оружие В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Политика Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.

Футбол «Милан» и «Интер» объявили составы на дерби «Милан» и «Интер» объявили составы на дерби в рамках четвёртого тура итальянской Серии А.

Автоспорт Риккардо исключён из протокола квалификации Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.

Шоу-бизнес Наташа Королёва занимается йогой в бикини перед камерой Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст и мягкий живот.

Единоборства Глава UFC допустил возможность боя Нурмагомедова с Сен-Пьером Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает возможным проведения поединка между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, являющимся чемпионом UFC в легком весе, и экс-чемпионом UFC канадцем Жорже Сен-Пьером.

Кино Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.

Здоровье ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.

Армия и оружие Попадание «Искандера-М» по цели сняли на видео Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".

Шоу-бизнес Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья На днях 33-летняя Меган — мама 7-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 3-летнего Джорни – стала героиней ток-шоу The Talk и объяснила журналистам, что меньше всего ее заботит, какую одежду предпочитают ее сыновья.