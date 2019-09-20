Политика
РИА НовостиНовак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Аналогично оценил новый раунд консультаций и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что стороны слышат друг друга. Будущее по европейским законам Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.
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с чего всё началось
Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.ТАСС19 сентября в 11:30
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Российский газ застрял в трубе: почему Москва и Киев не договорились
Московский Комсомолецвчера в 10:31
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
Происшествия
В Финляндии завели дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
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ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия вчера в 06:46
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 19 сентября в 04:57
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Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа
UfacityNews.ru вчера в 11:17
Происшествия
Росгвардия проводит проверку по фактам суицидов двух сотрудников управлений ведомства
Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Волгоградской областях.
ТАСС 03:59
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Общество
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Life.ru 18 сентября в 09:53
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM вчера в 04:42
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия
Тридцать человек задержаны в Париже в ходе акции «желтых жилетов»
Правоохранительные органы Франции задержали 30 человек в ходе акции "желтых жилетов" в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.
РИА Новости 04:33
Происшествия
Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями
Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:10
Футбол
РФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
Невские Новости вчера в 10:29
Политика
Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским
Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
RT на русском вчера в 21:10
Здоровье
Онколог прогнозирует скачок смертности от рака в ближайшие годы
В России ожидается резкий скачок от заболевания раком. Через два года люди в 20-30% случаев начнут чаще болеть онкологией.
Деловое.ТВ 18 сентября в 03:32
Политика
Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Армия и оружие
В Госдуме оценили решение Трампа по военным на Ближнем Востоке
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток.
RT на русском 03:44
Общество
Врачи рассказали об опасностях использования смартфона в туалете
Врачи рассказали об опасностях использования смартфона в туалете.
Lenta.ru 02:06
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Политика
Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров
Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей.
Известия вчера в 22:35
Космос
Завершена сборка центрального блока ракеты США для полетов на Луну
Американское космическое агентство НАСА завершило сборку центрального блока тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которую планируют использовать для отправки астронавтов на Луну.
Взгляд.ру вчера в 07:47
Происшествия
Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде
Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском 19 сентября в 05:49
Наука
Впервые реконструирована анатомия денисовца
Генетики воссоздали внешний вид вымерших родственников современных людей – денисовцев.
МедиаПоток вчера в 02:45
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru вчера в 07:41