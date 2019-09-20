Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.

с чего всё началось

Аналогично оценил новый раунд консультаций и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что стороны слышат друг друга. Будущее по европейским законам Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

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