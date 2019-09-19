Политика
РИА НовостиНовак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Аналогично оценил новый раунд консультаций и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что стороны слышат друг друга. Будущее по европейским законам Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.
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с чего всё началось
Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.ТАСС19 сентября в 11:30
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Россия продолжит транзит «голубого топлива» через Украину в 2020 году
Московский Комсомолец19 сентября в 12:25
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Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
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Авто
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Автоновости дня вчера в 08:18
Происшествия
Под Одессой в ДТП погибли девять человек
В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек.
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«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ
Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Политика
Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ» сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией.
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Эрдоган прокомментировал возможность покупки Турцией Patriot
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Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM вчера в 04:42
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Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
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РИА Новости 07:48
Армия и оружие
В Пентагоне посчитали невозможным отразить атаку на саудовские НПЗ
Ни одна из систем ПВО не смогла бы отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии во время нападения на нефтяные объекты, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.
RT на русском 09:35
Происшествия
Неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области
Пресс-служба МВД Украины сообщило, что во Львовской области, в Сокальское отделение пожаловалось руководство одного из угольных предприятий на блокировку в селе Селец неизвестными лицами железнодорожных путей на станции "Сосновка".
Московский Комсомолец 10:17
Происшествия
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Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Единоборства
Российский борец Баев завоевал золотую медаль на чемпионате мира
Борец вольного стиля Давид Баев одержал победу на чемпионате мира в Нур-Султане в весовой категории до 70 кг.
Sport24.ru 09:51
Энергетика
Экономист оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа
Политолог и экономист Александр Дудчак оценил озвученный украинским "Нафтогазом" тариф на транзит российского газа на 2020-2024 годы.
РИА Новости 10:16
Происшествия
В Нижневартовске задержали троих сторонников ИГ
Бойцы СОБРа управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу задержали в Нижневартовске трех человек, которых подозревают в том, что они являются приверженцами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
РБК 10:20
Культура
В Петербурге открылась трехмерная панорама о ВОВ
В свою очередь председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что память — самая высокая награда для тех, кто не вернулся с фронта и погиб в годы блокады.
Телеканал Санкт-Петербург 10:19
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Автоспорт
Квят проведет еще сезон в «Торо Россо»
Газета.Ru 09:22
Политика
Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая
По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
Вести.Ru 07:28
Шоу-бизнес
Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома
Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом, расположенный в Славино, что в получасе езды от Москвы.
StarHit.ru 00:00
Космос
Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК 07:04
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском вчера в 17:40
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
Невские Новости вчера в 03:32
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о его разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
RT на русском 10:24
Шоу-бизнес
Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей
По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 09:37
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27