Политика
Политика СегодняУкраина позитивно оценила шанс договориться с РФ по транзиту газа
«Позитивно», — ответил Коболев на вопрос журналистов. Трехсторонние консультации по газу между РФ, Европейским союзом и Украиной состоятся в четверг, 19 сентября, в Брюсселе. Основная тема — продление контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории после 2019 года.
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с чего всё началось
Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.ТАСС19 сентября в 11:30
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Российский газ застрял в трубе: почему Москва и Киев не договорились
Московский Комсомолецвчера в 10:31
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 04:24, Вашингтон
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Общество
Приготовьтесь получать по €700 ежемесячно после переезда в итальянскую деревушку
Life.ru 18 сентября в 09:53
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Происшествия
Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу
Задержанный накануне шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
Pravda.Ru вчера в 04:56
Теннис
Медведев обыграл Рублева в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.
LiveSport.ru вчера в 15:33
Политика
В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе
Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM вчера в 10:47
Энергетика
Цены на нефть растут на открытии торгов
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.
Газета.Ru вчера в 01:47
Политика
Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров
Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей.
Известия вчера в 22:35
Авто
GAC сертифицировал для рынка России кроссовер GAC GS8
В начале лета новый внедорожник GAC GS8 успешно завершил финальные испытания, и после проверки условий производства GAC Motor в Гуанчжоу сертификационными органами было вынесено положительное решение о том, что с 17 сентября текущего года в течение трех лет китайская компания имеет право продавать свой GS8 на территории Таможенного союза.
SpeedMe 19 сентября в 00:10
Происшествия
Концерт «Руки вверх» в Брянске продолжился на улице
БрянскToday вчера в 15:56
Политика
Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским
Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
RT на русском вчера в 21:10
Армия и оружие
Путин приехал на учения «Центр-2019»
Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".
Российская газета вчера в 04:02
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Политика
Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском 19 сентября в 05:49
Политика
Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Политика
Киев продаст ракетный крейсер «Украина»
Обветшавший крейсер «Украина» продадут, так как Киев не нуждается в таких больших военных кораблях. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Телеканал 360° 00:11
Армия и оружие
Иран предупредил о намерении «сбивать любой вторгшийся беспилотник»
Иран будет сбивать любые беспилотники, которые нарушат воздушное пространство страны, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
RT на русском 03:54
Общество
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
РИА Новости вчера в 00:12
Происшествия
В Финляндии завели дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
Культура
«Сначала деньги верните»: Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского
Журналист и телеведущий Савик Шустер намерен подать иск против олигарха Игоря Коломойского.
Украина.ру 03:11
Политика
Зеленский подписал указ о мерах по обеспечению экономического роста
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста.
RT на русском вчера в 16:14
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия
Сын нашел изуродованное тело многодетной матери в Рыбинске
Московский Комсомолец 03:27
Футбол
РФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
Невские Новости вчера в 10:29
Единоборства
Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира по боксу
Российский боксер Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.
Sports.ru вчера в 10:52
Гаджеты
Новый Vivo V17 Pro получил нестандартный дизайн
Актуальные Новости вчера в 08:04
Космос
Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами
Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
Народные новости 19 сентября в 15:18