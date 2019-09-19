Политика

Политика СегодняПолитика СегодняУкраина позитивно оценила шанс договориться с РФ по транзиту газа

«Позитивно», — ответил Коболев на вопрос журналистов. Трехсторонние консультации по газу между РФ, Европейским союзом и Украиной состоятся в четверг, 19 сентября, в Брюсселе. Основная тема — продление контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории после 2019 года.
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с чего всё началось

Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа

Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.
ТАСС19 сентября в 11:30

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Трехсторонние переговоры по газу в Брюсселе продлились 40 минут

РБК19 сентября в 11:00

У России и Украины появились шансы договориться о транзите газа

Ведомости19 сентября в 13:35

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

РИА Новости19 сентября в 16:18

Российский газ застрял в трубе: почему Москва и Киев не договорились

Московский Комсомолецвчера в 10:31

Как прошли переговоры по газу с участием России, Украины и ЕС

RT на русском19 сентября в 15:15

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа завершились

ТАСС19 сентября в 10:41

Россия и Украина проведут переговоры в Брюсселе о поставках газа

Эхо Москвы19 сентября в 02:31
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 04:24, Вашингтон
Политика

Трамп счел действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Общество

Приготовьтесь получать по €700 ежемесячно после переезда в итальянскую деревушку

Life.ru 18 сентября в 09:53
Происшествия

Павла Устинова освободили из СИЗО

ТАСС вчера в 06:34
Происшествия

Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу

Задержанный накануне шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
Pravda.Ru вчера в 04:56
Теннис

Медведев обыграл Рублева в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.
LiveSport.ru вчера в 15:33
Политика

В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе

Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM вчера в 10:47
Энергетика

Цены на нефть растут на открытии торгов

Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.
Газета.Ru вчера в 01:47
Политика

Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров

Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей.
Известия вчера в 22:35
Авто

GAC сертифицировал для рынка России кроссовер GAC GS8

В начале лета новый внедорожник GAC GS8 успешно завершил финальные испытания, и после проверки условий производства GAC Motor в Гуанчжоу сертификационными органами было вынесено положительное решение о том, что с 17 сентября текущего года в течение трех лет китайская компания имеет право продавать свой GS8 на территории Таможенного союза.
SpeedMe 19 сентября в 00:10
Происшествия

Концерт «Руки вверх» в Брянске продолжился на улице

БрянскToday вчера в 15:56
Политика

Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
RT на русском вчера в 21:10
Армия и оружие

Путин приехал на учения «Центр-2019»

Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".
Российская газета вчера в 04:02
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа

«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Политика

Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

RT на русском 19 сентября в 05:49
Политика

Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России

Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Политика

Киев продаст ракетный крейсер «Украина»

Обветшавший крейсер «Украина» продадут, так как Киев не нуждается в таких больших военных кораблях. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Телеканал 360° 00:11
Армия и оружие

Иран предупредил о намерении «сбивать любой вторгшийся беспилотник»

Иран будет сбивать любые беспилотники, которые нарушат воздушное пространство страны, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
RT на русском 03:54
Происшествия

Прокуратура Владивостока проводит проверку после пожара в ТЦ «Максим»

ТАСС 03:29
Общество

Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
РИА Новости вчера в 00:12
Происшествия

В Финляндии завели дело о российских волкособах

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
Культура

«Сначала деньги верните»: Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского

Журналист и телеведущий Савик Шустер намерен подать иск против олигарха Игоря Коломойского.
Украина.ру 03:11
Политика

Зеленский подписал указ о мерах по обеспечению экономического роста

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста.
RT на русском вчера в 16:14
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия

Сын нашел изуродованное тело многодетной матери в Рыбинске

Московский Комсомолец 03:27
Футбол

РФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
Невские Новости вчера в 10:29
Единоборства

Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира по боксу

Российский боксер Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.
Sports.ru вчера в 10:52
Гаджеты

Новый Vivo V17 Pro получил нестандартный дизайн

Актуальные Новости вчера в 08:04
Космос

Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами

Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
Народные новости 19 сентября в 15:18
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