Политика
РИА НовостиНовак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Аналогично оценил новый раунд консультаций и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что стороны слышат друг друга. Будущее по европейским законам Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.
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с чего всё началось
Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.ТАСС19 сентября в 11:30
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Российский газ застрял в трубе: почему Москва и Киев не договорились
Московский Комсомолецвчера в 10:31
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Игры
Insurgency: Sandstorm выйдет на консолях весной 2020 года
В посте на Reddit разработчики командного тактического шутера Insurgency: Sandstorm рассказали, что работают над консольной версией игры и планируют выпустить её весной 2020 года.
Игромания.ру 08:10
Армия и оружие
Эрдоган заявил о завершении подготовки к операции Турции в Сирии
Турция завершила подготовку к операции в Сирии на востоке Евфрата. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
РБК 09:19
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, находящаяся в одной из московских клиник в тяжелом состоянии, перенесла вторую операцию.
Российская газета 09:33
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Армия и оружие
В Пентагоне посчитали невозможным отразить атаку на саудовские НПЗ
Ни одна из систем ПВО не смогла бы отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии во время нападения на нефтяные объекты, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.
RT на русском 09:35
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Футбол
У форварда «Ниццы» из раздевалки украли часы за €70 тысяч
Нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг стал жертвой воров. У 21-летнего игрока украли часы из раздевалки, которые стоят €70 тысяч.
Metaratings вчера в 05:00
Футбол
«Зенит» — «Рубин»: Шатов и Кузяев в старте хозяев
Стали известны стартовые состава на матч 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин», информирует официальный сайт РПЛ.
Спорт-Экспресс 10:32
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM вчера в 04:42
Здоровье
Диетологи назвали шесть способов для быстрого похудения
Evo-rus.com 01:59
Политика
Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Металлург», одержав шестую победу подряд
Спорт-Экспресс 10:28
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 19 сентября в 10:03
Происшествия
Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
В Сети появилось видео с последствиями пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке. Ролик опубликован на YouTube-канале K Ignatovich.
РИА Новости 00:50
Здоровье
Севастополь оказался лидером ЮФО по затратам на медицину
Крым на третьем месте с 5,49 тыс. рублей, в остальных регионах тратят еще меньше согласно рейтингу, который опубликовали «Новые известия».
Севастополь.ру 09:54
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
Авто
УАЗ показал в Сети забытый внедорожник УАЗ-3171
«Второй» был построен в 1988 году на платформе 3171, которая представляла собой доработанную, но менее инновационную версию прародительницы 3170 разработки 1970-х годов.
Автоновости дня 08:52
Армия и оружие
Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 19 сентября в 13:42
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия
Во Львовской области АТОшники блокировали вагоны с углем
Во Львовской области группа людей блокировала вагоны с углем, который якобы был ввезен из РФ.
Украина.ру 10:35
Энергетика
Миллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» в срок
«Газпром» не исключает, что газопровод «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца года.
Профиль вчера в 08:29