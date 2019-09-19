Политика

iReactoriReactorУкраина намерена подписать с Россией новый контракт по транзиту газа

Украина предложит новый 10-летний контракт на транзит российского газа в Евросоюз после 2019 года. Свое предложение Киев озвучит в четверг на трехсторонней встрече в Брюсселе. Об этом в интервью журналистам информационного агентства УНИАН заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
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с чего всё началось

Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа

Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.
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Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников

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На Марсе нашли таинственные магнитные импульсы

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Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam

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Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
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Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа

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В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
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Газета.Ru вчера в 05:45
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Apple Arcade позволяет играть в игры не только на смартфоне, но также на Apple TV, планшете и компьютерах, но последние получат доступ к игровому сервису позже.
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Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России

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Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
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«АвтоВАЗ» приостановил продажу партии Lada Largus

«АвтоВАЗ» приостановил продажу партии автомобилей Lada Largus из-за неисправности в топливной системе.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал тех, кто в 90-е годы решил застроить коттеджным поселком взлетно-посадочную полосу аэропорта в Великом Новгороде: они не оценили потенциал города.
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В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

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Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
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