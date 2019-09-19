Политика
iReactorУкраина намерена подписать с Россией новый контракт по транзиту газа
Украина предложит новый 10-летний контракт на транзит российского газа в Евросоюз после 2019 года. Свое предложение Киев озвучит в четверг на трехсторонней встрече в Брюсселе. Об этом в интервью журналистам информационного агентства УНИАН заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
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с чего всё началось
Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.ТАСС19 сентября в 11:30
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Российский газ застрял в трубе: почему Москва и Киев не договорились
Московский Комсомолецвчера в 10:31
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Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
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Газета.Ru вчера в 05:45
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Astera 19 сентября в 17:55
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Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 19 сентября в 08:09
Армия и оружие
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РИА Новости вчера в 09:09
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Оказалось, что эти вещества способны стать причиной развития более чем 100 тысяч случаев рака в одном поколении в США.
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Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс вчера в 18:00
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
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У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Происшествия
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Космос
На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение
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Российская газета 19 сентября в 07:18
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
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