Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.

с чего всё началось

Украина предложит новый 10-летний контракт на транзит российского газа в Евросоюз после 2019 года. Свое предложение Киев озвучит в четверг на трехсторонней встрече в Брюсселе. Об этом в интервью журналистам информационного агентства УНИАН заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Украина намерена подписать с Россией новый контракт по транзиту газа

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