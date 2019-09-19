Политика
РИА НовостиНовак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Аналогично оценил новый раунд консультаций и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что стороны слышат друг друга. Будущее по европейским законам Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.
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Мы предложили нашим партнёрам и коллегам в случае, если это не будет сделано до 1 января 2020 года, продлить действующий контракт или подписать дополнительное соглашение до того момента, когда будет действительно уже готова нормативная база, законодательство Украины.
— Александр Новак, российский политикRT на русском 11:07
с чего всё началось
Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.ТАСС11:30
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