Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.

с чего всё началось

Мы предложили нашим партнёрам и коллегам в случае, если это не будет сделано до 1 января 2020 года, продлить действующий контракт или подписать дополнительное соглашение до того момента, когда будет действительно уже готова нормативная база, законодательство Украины.

Аналогично оценил новый раунд консультаций и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что стороны слышат друг друга. Будущее по европейским законам Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

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