Политика

РИА НовостиРИА НовостиНовак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Аналогично оценил новый раунд консультаций и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что стороны слышат друг друга. Будущее по европейским законам Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.
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Новак оценил итоги встречи Россия – Украина – ЕС по газу

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Газета.Ruвчера в 04:45
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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