Политика
РИА НовостиНовак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Аналогично оценил новый раунд консультаций и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что стороны слышат друг друга. Будущее по европейским законам Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.
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с чего всё началось
Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.ТАСС19 сентября в 11:30
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Российский газ застрял в трубе: почему Москва и Киев не договорились
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Телепрограмма вчера в 19:57
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Вечерняя Москва вчера в 11:43
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Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане
В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.
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WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
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RT на русском 02:25
Армия и оружие
В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
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Европейские исследователи обнаружили в клетках семенников человека рецепторы и ферменты эндоканнабиноидной системы, которые могут участвовать в метаболизме эндоканнабиноидов.
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Политика
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Журналистка Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» резко отреагировала на заявление украинской журналистки Янины Соколовской о том, что Украина глумится над Россией, «труп» которой проплывает мимо.
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В Башкирии девочку с деформированным лицом определят в детсад
Ранее во "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района Башкирии с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты.
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Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма вчера в 01:24
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Савик Шустер подаст в суд на Коломойского
Телеведущий Савик Шустер подал в суд на олигарха Игоря Коломойского. Иск связан с защитой чести и достоинства.
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Калининградский губернатор ответил генералу США на план удара по РФ
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил главкому Военно-воздушных сил США в Европе Джеффри Ли Харригяну на его высказывания о том, что у американцев существует план для прорыва российской системы противовоздушной обороны в этом регионе, пишет РБК.
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Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
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Полиция Хельсинки направила в прокуратуру уголовное дело в отношении хозяйки фермы, которая подозревается в нелегальным ввозе волков из России и выращиванием волкособов в Финляндии.
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«Ну и?» от Карпина слышу каждый день!» Узбекский Месси разрывает РПЛ даже в шапке для плавания
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Lada Granta Drive Active показала спортивный характер
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