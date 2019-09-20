Политика

РИА НовостиРИА НовостиНовак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Аналогично оценил новый раунд консультаций и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что стороны слышат друг друга. Будущее по европейским законам Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.
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с чего всё началось

Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа

Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.
ТАСС19 сентября в 11:30

Подробнее о событии

Российский газ застрял в трубе: почему Москва и Киев не договорились

Московский Комсомолецвчера в 10:31

Новак дал оценку трехсторонним переговорам по газу с Украиной

Газета.Ruвчера в 04:45

В Брюсселе пройдут переговоры по газу с участием России, Украины и ЕС

Эхо Москвы18 сентября в 18:06

РФ, Украина и ЕК сделали шаг к газовому компромиссу, но готовят и «план Б»

ПРАЙМ19 сентября в 12:20

Как прошли переговоры по газу с участием России, Украины и ЕС

RT на русском19 сентября в 15:15

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа завершились

ТАСС19 сентября в 10:41

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

РИА Новости19 сентября в 16:18
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Москвичей предупредили о мокром снеге и ветре в воскресенье

ТАСС 08:03
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Ксения Собчак показала свой новый дом

Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Транспорт

В мотопараде в Москве приняли участие 3,5 тысячи байкеров

Интерфакс 07:23
Политика

Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая

По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
Вести.Ru 07:28
Происшествия

Два сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Армия и оружие

Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии

Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru 07:44
Армия и оружие

Иран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем

ТАСС 04:32
Политика

На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек

Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Общество

Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел на свободу

Актера Павла Устинова выпустили из московского СИЗО № 4 «Медведь».
Вечерняя Москва вчера в 11:43
Происшествия

Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане

В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.
Газета.Ru 08:02
Политика

WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине

Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Армия и оружие

В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму

В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
Sputnik Литва вчера в 12:05
Наука

В клетках семенников мужчин обнаружили каннабиноидные рецепторы

Европейские исследователи обнаружили в клетках семенников человека рецепторы и ферменты эндоканнабиноидной системы, которые могут участвовать в метаболизме эндоканнабиноидов.
N+1 03:59
Политика

Скабеева ответила поглумившейся над Россией украинской журналистке

Журналистка Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» резко отреагировала на заявление украинской журналистки Янины Соколовской о том, что Украина глумится над Россией, «труп» которой проплывает мимо.
Известия 08:44
Общество

В Башкирии девочку с деформированным лицом определят в детсад

Ранее во "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района Башкирии с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты.
РИА Новости 07:25
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма вчера в 01:24
Культура

Савик Шустер подаст в суд на Коломойского

Телеведущий Савик Шустер подал в суд на олигарха Игоря Коломойского. Иск связан с защитой чести и достоинства.
Политика Сегодня 05:20
Армия и оружие

Калининградский губернатор ответил генералу США на план удара по РФ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил главкому Военно-воздушных сил США в Европе Джеффри Ли Харригяну на его высказывания о том, что у американцев существует план для прорыва российской системы противовоздушной обороны в этом регионе, пишет РБК.
Московский Комсомолец вчера в 03:50
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Происшествия

Сын нашел изуродованное тело матери под мостом в Рыбинске

Известия 08:44
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
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В Финляндии возбудили дело о российских волкособах

Полиция Хельсинки направила в прокуратуру уголовное дело в отношении хозяйки фермы, которая подозревается в нелегальным ввозе волков из России и выращиванием волкособов в Финляндии.
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Армянская девушка плачет вместо слез кристаллами

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Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

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«Ну и?» от Карпина слышу каждый день!» Узбекский Месси разрывает РПЛ даже в шапке для плавания

Корреспондент Sport24 Ярослав Кулемин встретился с Шомуродовым на клубной базе и поговорил о том, как не отчаяться, когда ничего не получается, советах Валерия Карпина и вере в Фрэнка Лэмпарда.
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Lada Granta Drive Active показала спортивный характер

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5 колесо 19 сентября в 10:37
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