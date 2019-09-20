Политика

РИА НовостиРИА НовостиНовак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Аналогично оценил новый раунд консультаций и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что стороны слышат друг друга. Будущее по европейским законам Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.
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с чего всё началось

Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа

Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.
ТАСС19 сентября в 11:30

Подробнее о событии

Российский газ застрял в трубе: почему Москва и Киев не договорились

Московский Комсомолецвчера в 10:31

Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной

Газета.Ruвчера в 04:17

Трехсторонние переговоры по газу в Брюсселе продлились 40 минут

РБК19 сентября в 11:00

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

РИА Новости19 сентября в 16:18

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа завершились

ТАСС19 сентября в 10:41

Как прошли переговоры по газу с участием России, Украины и ЕС

RT на русском19 сентября в 15:15

Россия и Украина проведут переговоры в Брюсселе о поставках газа

Эхо Москвы19 сентября в 02:31
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Происшествия

При землетрясении в Албании ранены более 40 человек

BFM.ru 14:01
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Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Экспресс газета вчера в 10:38
Происшествия

Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась

Известия 14:45
Футбол

Артем Дзюба: всегда любил VAR, а теперь ненавижу

Вести.Ru 16:15
Кино

BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»

Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии

ТАСС 07:01
Политика

Кэмерон рассказал в мемуарах о встречах с Путиным

Кэмерон упоминает встречу с Путиным в 2013 году в Сочи, которую он называет столь же значимой, как и переговоры Маргарет Тэтчер и Михаила Горбачева.
ТАСС вчера в 10:25
Игры

Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam

Возможно в будущем пользователи все-таки смогут перепродавать цифровые копии игр.
Astera вчера в 12:46
Общество

«Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан

Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают позволять кредиторам обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предложения о возврате средств.
ТАСС 18 сентября в 22:52
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru 10:30
Футбол

Лунин, Малиновский, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Португалией и Литвой

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко огласил заявку национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.
Бомбардир.ру 01:56
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
Газета.Ru 07:22
Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
Игры

The Guardian составила топ-50 игр XXI века

Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru 19 сентября в 11:54
Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

ТАСС 13:00
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Энергетика

Нефть Brent показала максимальный недельный рост с начала года

Цены на нефть марки Brent показали самый большой недельный рост с января — 6,7%, пишет Reuters.
РБК вчера в 21:29
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Происшествия

Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Футбол

РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России

Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Футбол

Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подвёл итоги матча с «Ростовом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 15:05
Происшествия

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Футбол

Васильев объяснил, почему отказался продавать Мбаппе «Реалу»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» рассказал о том, как принимал решение по трансферу форварда Кильяна Мбаппе, который сейчас выступает за «ПСЖ».
Спорт-Экспресс 15:10
Экономика

Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан

Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Наука

Квантовый мониторинг запустил спонтанное нарушение симметрии в цепочке спинов

Физики из США, Аргентины и Испании предложили новый механизм спонтанного нарушения симметрии, связанный с измерениями квантового состояния системы.
N+1 17 сентября в 20:02
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

РБК 14:18
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