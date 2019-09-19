Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.

с чего всё началось

Аналогично оценил новый раунд консультаций и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что стороны слышат друг друга. Будущее по европейским законам Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Политика Меланья Трамп не справилась с ножницами на церемонии Сама же первая леди США поступила в неловкой ситуации как подиумная модель: рассмеялась и сделала вид, что ничего страшного не произошло - из положения супруга Трампа вышла, отстегнув один конец ленты от стойки и с улыбкой помахав собравшимся гигантскими предательскими ножницами.

Космос Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.

Гаджеты Начались продажи iPhone 11 в России В России с 8 утра 20 сентября начались продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Шоу-бизнес Резник назвал Пугачеву «площадной певицей» Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.

Автоспорт Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура Австралийский пилот команды Renault Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура за нарушение технического регламента.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух сотрудников специальной связи на железнодорожной станции в Брянске.

Политика Байден призвал Трампа обнародовать запись беседы с Зеленским Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского главу Дональда Трампа обнародовать транскрипт телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Политика Украина может не пережить еще один Майдан, считает Порошенко Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Происшествия При землетрясении в Албании ранены более 40 человек В результате землетрясения в Албании ранены более 40 человек, порядка десяти зданий разрушены в столице Тиране.

Здоровье ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.

Армия и оружие Попадание «Искандера-М» по цели сняли на видео Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".

Кино «Рэмбо: Последняя кровь»: зачем Сталлоне решил тряхнуть стариной Первый фильм знаменитой саги о правдорубе и правдолюбе, герое и ветеране вьетнамской войны Джоне Рэмбо вышел еще в 1982 году.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Здоровье Почему полезно есть виноградные косточки «Виноградные косточки обладают противовоспалительными свойствами и полезны в лечении колита, гастрита, инфекций мочевыводящих путей и кишечника», - констатировали специалисты.

Происшествия Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку.

Кино В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь» В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".