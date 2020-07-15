Энергетика

Газета.RuГазета.RuРоссия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению нефти на 99%

Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 99%, заявил министр энергетики Александр Новак.
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с чего всё началось

Новак: спрос на нефть в мире в июне был на 10 млн б/с ниже прошлогоднего уровня

Россия почти полностью выполнила условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, уровень исполнения составил порядка 99% от заявленных объемов. В августе российские нефтяные компании по условиям сделки смогут увеличить добычу, но соглашение будет выполнено на 100%, сказал Александр Новак.
ТАССвчера в 12:25

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Август на раскачку

Российская газетавчера в 15:14

Новак: спрос на нефть в мире в июне был на 10 млн б/с ниже прошлогоднего уровня

ТАССвчера в 12:25

Новак: рост добычи ОПЕК+ в августе не повлияет на рынок

ПРАЙМвчера в 14:08

Новак рассказал о выполнении Россией условий сделки ОПЕК+

RT на русскомвчера в 12:50

Россия в июне исполнила сделку ОПЕК+ на 99%

Интерфаксвчера в 12:25

Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению нефти на 99%

Газета.Ruвчера в 12:17

Россия выполнила сделку ОПЕК+ в июне на 99%

Известиявчера в 12:34
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Происшествия

Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек

Коммерсантъ вчера в 23:54
42
Здоровье

Число больных коронавирусом на Украине перевалило за 55 тыс. человек – Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 55 607 случаев коронавируса, 1427 летальных, 28 131 пациент выздоровел.
Украина.ру вчера в 03:36
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Шоу-бизнес

Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода

Причиной разрыва Ивана Телегина и исполнительницы Пелагеи могли послужить измены со стороны певицы.
Актуальные Новости вчера в 04:05
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Шоу-бизнес

Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
VSE42.RU вчера в 05:35
Политика

Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров

Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском вчера в 08:34
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ вчера в 17:39
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Футбол

Дзюба забил 17-й мяч в текущем сезоне РПЛ

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в матче 29-го тура РПЛ забил 17-й мяч в текущем сезоне.
RT на русском вчера в 15:22
Энергетика

Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК вчера в 11:22
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Армия и оружие

Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва.
РБК вчера в 18:48
4
Политика

Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании

Госдума одобрила поправки, допускающие проведение голосования на парламентских выборах в течение трех дней.
Интерфакс вчера в 06:16
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Шоу-бизнес

Толкалина объявила о разрыве с британским композитором Бассом

Слово и Дело вчера в 10:43
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Авто

Audi оснастила кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 новым 500-сильным мотором

Компания Audi сообщила о предстоящем выходе на европейский рынок бензиновых версий «заряженных» кроссоверов SQ7 и SQ8.
Тарантас Ньюс вчера в 23:55
1
Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
539
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM вчера в 06:23
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Общество

В Удмуртии за сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

В Удмуртии за сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Сусанин 01:25
195
Здоровье

Три женщины и мужчина умерли от коронавируса в Самарской области

О росте печальной статистики в среду, 15 июля сообщил оперштаб. От коронавируса умерли три женщины и один мужчина.
Kursk.com вчера в 06:40
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
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Экономика

В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77%

После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Известия вчера в 06:18
3
Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК вчера в 15:47
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Шоу-бизнес

Эвелина Хромченко показала себя с новым имиджем впервые за 20 лет

Пятый канал вчера в 09:35
1
Политика

Президент Эстонии: Россия - непредсказуемый партнёр, нам нужно быть готовыми ко всему

По словам президента Эстонии, Таллину приходится реагировать на действия России, так как «Россия является непредсказуемым партнёром».
Военное обозрение 00:43
Экономика

ВВП Китая в первом полугодии снизился на 1,6%

"Согласно предварительным подсчетам, ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2020 года составил 45,661 триллиона юаней (около 6,5 триллионов долларов — ред.), сократившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в распространенном докладе.
ПРАЙМ 00:03
2
Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15

На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.
Kursk.com 14 июля в 01:59
51
Происшествия

Мосгорсуд отменил продление ареста обвиняемому в хищении 7 млрд рублей у «Новикомбанка»

По версии следствия, Новикомбанк выдавал предпринимателю заведомо невозвратные кредиты.
Говорит Москва 00:33
1
Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили вчера в 10:03
26
Общество

Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян

Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 09:33
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