Энергетика
Rambler News ServiceНовак оценил уровень выполнения Россией сделки ОПЕК+ в июне
Уровень выполнения Россией условий соглашения с ОПЕК и не входящими в картель странами о сокращении добычи нефти составил в июне 2020 года порядка 99%.
Читать в источнике
Оценить
Мы видим, что рынок и спрос восстанавливаются. Если в апреле сокращение спроса составляло 25 млн баррелей в сутки в целом по миру, то сегодня это восстановление уже произошло в большей степени, и в июне мы наблюдали в среднем снижение примерно на 10 млн баррелей в сутки.
— Александр Новак, российский политикИА Красная Весна 12:45
с чего всё началось
Россия почти полностью выполнила условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, уровень исполнения составил порядка 99% от заявленных объемов. В августе российские нефтяные компании по условиям сделки смогут увеличить добычу, но соглашение будет выполнено на 100%, сказал Александр Новак.ТАСС12:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Политика
В Германии назвали причину иска Нидерландов к России в ЕСПЧ по делу MH17
В Германии озадачились подачей иска Нидерландов в ЕСПЧ по делу о крушении МН17 в Донбассе при том, что в горячей фазе идет судебное разбирательство о причинах крушения и поиску виновных трагедии 2014 года.
Южный Федеральный 13:06
Общество
Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге
Коммерсантъ 13:06
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Культуромания 11:39
Общество
Режим ЧС после урагана ввели в двух районах Саратовской области
В двух районах Саратовской области, Марксовском и Питерском, введен режим ЧС.
Известия 09:20
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко
Газета.Ru 06:38
Игры
Вот как должен выглядеть ремастер Diablo. Нейросеть улучшила игру до 4K и 60 FPS
Cyber.sports.ru 10:39
Общество
В ГД предложили платить россиянам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо, в котором предлагает выплачивать россиянам, обнаружившим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение, передает RT.
Газета.Ru 00:03
Происшествия
При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей
Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка».
Lenta.ru 13 июля в 13:51
Общество
Вирусолог объяснил выявление более 100 штаммов SARS-CoV-2 в России
Напомним, что вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено уже более 100 штаммов коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 13:45
Футбол
Федун: предлагаю создать хэштег «судите „Спартак“ как „Зенит“»
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун призвал всех арбитров судить "красно-белых", как петербургский "Зенит", и тогда "Спартак" снова станет чемпионом России по футболу.
РИА Новости 13:36
Экономика
Делягин: США могут запретить использовать доллары
Делягин отметил, что многое будет зависеть от США.
Deita.ru 07:50
Общество
Путин подписал закон, гарантирующий выплаты работникам при сокращении
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий право работников на положенные по закону выплаты при ликвидации юрлиц или же сокращении штата.
РЕН ТВ 13 июля в 13:51
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:33
Футбол
«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты самарских «Крыльев Советов» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 13:21
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт 10:59
Общество
Госдума разрешила вырубку леса на Байкале ради проектов РЖД
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который позволяет сплошную вырубку леса на Байкале для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Компания 11:21
Авто
Chery показала интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России
Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, чьи продажи в России начнутся уже этим летом, получит премиальный салон с цифровой панелью приборов, крупным тачскрином мультимедии и атмосферной подсветкой.
Автоновости дня 10:14
Игры
Для SnowRunner вышло первое платное дополнение — Search and Recover
Игромания.ру 07:57
Общество
Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru 12:01
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае.
РИА Новости вчера в 06:48
Авто
В России началось производство нового седана Kia
Бизнес-седан Kia K5, пришедший на смену модели Optima, встал на конвейер калининградского «Автотора», сообщила в среду пресс-служба марки Kia.
Журнал Авто.ру 07:49
Технологии
Acronis приобрел разработчика решений против утечки данных
Международная компания Acronis приобрела DeviceLock, разработчика решений по защите от утечки данных.
Компания 09:23
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Экономика
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
Политика
Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами
Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша.
Российская газета 12:27