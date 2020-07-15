Россия почти полностью выполнила условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, уровень исполнения составил порядка 99% от заявленных объемов. В августе российские нефтяные компании по условиям сделки смогут увеличить добычу, но соглашение будет выполнено на 100%, сказал Александр Новак.

с чего всё началось

Мы видим, что рынок и спрос восстанавливаются. Если в апреле сокращение спроса составляло 25 млн баррелей в сутки в целом по миру, то сегодня это восстановление уже произошло в большей степени, и в июне мы наблюдали в среднем снижение примерно на 10 млн баррелей в сутки.

Уровень выполнения Россией условий соглашения с ОПЕК и не входящими в картель странами о сокращении добычи нефти составил в июне 2020 года порядка 99%.

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