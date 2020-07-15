Энергетика
Rambler News ServiceНовак оценил уровень выполнения Россией сделки ОПЕК+ в июне
Уровень выполнения Россией условий соглашения с ОПЕК и не входящими в картель странами о сокращении добычи нефти составил в июне 2020 года порядка 99%.
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Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД призвали власти Грузии «положить конец провокационным действиям и заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией» с целью решения существующих проблем во взаимовыгодном конструктивном ключе.
RT на русском 14:56
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Путешествия
О готовности принимать российских туристов заявили восемь стран
В единственной европейской стране, открывшейся для россиян - Хорватии туристам придется предъявить на границе справку об отсутствии коронавируса и оплаченный ваучер на проживание, но посетить Хорватию смогут лишь россияне с действующей визой, поскольку сейчас оформление новых виз приостановлено.
Новые Известия вчера в 13:04
Общество
В Белоруссии задержали более 250 человек за участие в митингах
В Белоруссии задержали более 250 человек за участие в митингах.
Деловое.ТВ 06:45
Космос
Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска
RT на русском 13 июля в 15:07
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Общество
В США демонтируют памятник основателю русских поселений на Аляске
Стоит отметить, что Александр Баранов был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков.
Страна Советов on-line 15:03
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Экономика
Взлет Маска и свержение Баффета: как пандемия изменила топ-10 богатейших миллиардеров мира
Перезагрузка списка богатейших: как пандемия перевернет рейтинг Forbes через год Джефф Безос — не единственный миллиардер, который стал намного богаче во время пандемии.
Forbes 13:28
Общество
Более 30 человек задержаны на несанкционированной акции в центре Москвы
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько десятков человек на несанкционированной акции в центре Москвы.
ТАСС 14:29
Армия и оружие
Баку и Ереван начали кибервойну
Хакеры Азербайджана и Армении начали кибервойну параллельно с вооруженным противостоянием двух стран в приграничной зоне.
Взгляд.ру 10:22
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Экономика
Хасбулатов: Пекин готовится к непростым временам, но РФ будет еще хуже
Китайский премьер-министр призвал своих соотечественников готовиться к тяжелым временам.
Южный Федеральный вчера в 11:13
Общество
Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян
Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 08:59
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили 10:03
Финансы
Курсы доллара и евро значительно превзойдут максимумы прошлой недели
Вместе с вероятным ухудшением настроений на внешних рынках доллар и евро в июле-августе имеют хорошие шансы превзойти максимумы прошлой недели в 72,3 рубля и 81,65 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Космос
Орбиту МКС скорректировали перед запуском «Прогресса МС-15»
Специалистами была проведена корректировка орбиты Международной космической станции, высота ее полета снизилась на один километр для стыковки грузового корабля «Прогресс МС-15».
Военное дело 13 июля в 04:08
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском 13 июля в 21:36
Общество
Должно помочь. Пенсионерам готовят выплаты за советский стаж
Российские пенсионеры могут получить выплаты за стаж, накопленный со времен Советского Союза.
Primpress.ru 14:30
Авто
Премиум-аналог Chevrolet Captiva поступил в продажу
Кроссовер MG Hector Plus получил самые современные технологии и удобный салон на 6 мест. Новый MG Hector Plus вышел на индийский авторынок.
Про Кроссоверы 04:41
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Здоровье
Прилузский район назвали неблагополучным по коронавирусу
Фото Виктора Бобыря из архива БНК За последние две недели выявили 39 новых случаев заболевания: на уличных торговых точках, при получении государственных слуг, в такси, на семейных мероприятиях, при посещении медицинских учреждений, сообщила администрация Прилузья.
ИА БНК 04:48
Футбол
Федун: предлагаю создать хэштег «судите „Спартак“ как „Зенит“»
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун призвал всех арбитров судить "красно-белых", как петербургский "Зенит", и тогда "Спартак" снова станет чемпионом России по футболу.
РИА Новости 13:36
Происшествия
Москвич получил два года колонии за обещание прекратить уголовное дело
Измайловский районный суд Москвы приговорил жителя столицы к двум годам колонии за то, что он пообещал прекратить уголовные дела за небольшую плату в размере 1,3 миллиона долларов США.
Российская газета 14:51