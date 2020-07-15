Энергетика
Газета.RuСпрос на нефть снизился на 10 миллионов баррелей в сутки
"Если в апреле сокращение спроса составляло 25 млн баррелей в сутки в целом по миру, то сегодня это восстановление уже произошло в большей степени, и в июне мы наблюдали в среднем снижение примерно на 10 млн баррелей в сутки", - сказал Новак.
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Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
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Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей 12:44
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Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
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Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило санкции на физические и юридические лица, связанные, как считают в ведомстве, с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
Коммерсантъ 14:42
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM 15:29
Общество
В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК
Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
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К Розе Сябитовой вызвали полицию
Соседи пытались со мной поругаться, но ничего не получилось. Но как же правильно работает наша дорогая полиция.
Rambler News Service 12:08
Политика
Беларусь и Россия возобновляют транспортное сообщение
Беларусь и Россия в ближайшие дни возобновят транспортное сообщение, - заявил сегодня по итогам переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным глава белорусского правительства Роман Головченко.
Вестник Кавказа 04:20
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
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РИА Новости вчера в 06:48
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили вчера в 12:19
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Афиша Daily 14:47
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России
Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК 12:08
Политика
В Nord Stream 2 AG отреагировали на угрозы США ввести санкции
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток — 2", прокомментировала угрозы Госдепа ввести санкции против задействованных в строительстве газопровода компаний.
Газета.Ru 13:44
Финансы
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Политика
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе
Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
Российская газета 15:08
Гаджеты
Xiaomi представила международную версию Mi Smart Band 5
Деловое.ТВ 12:38
Армия и оружие
В Китае создали новую модификацию истребителя пятого поколения J-20
В Китае создана новая модификация истребителя пятого поколения J-20. Кроме этого, машина уже стала выпускаться серийно.
Военное дело 05:45
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Гаджеты
Apple выпустила новые версии iOS 13.6 и iPadOS 13.6
Компания Apple выпустила новое обновление iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
МИТ 14:13
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение
Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался.
Московский Комсомолец 14:02
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Семья Джорджа Флойда, смерть которого от рук полицейских привела к массовым беспорядкам в США, предъявила иск властям Миннеаполиса, в котором произошел инцидент.
Газета.Ru 14:05
Энергетика
Ирак компенсирует объемы недосокращенной добычи нефти
Ирак согласился компенсировать объемы добычи нефти, которые не сократил полностью в рамках обязательств по сделке ОПЕК+ в мае и июне.
Газета.Ru 10:54
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Футбол
Тренер «Крыльев Советов»: с «Краснодаром» у нас отобрали чистый гол
У футболистов "Крыльев Советов" отобрали чистый гол в матче 29-го тура чемпионата России против "Краснодара", считает главный тренер самарского клуба Андрей Талалаев.
РИА Новости 14:10
Политика
В Баку участники митинга в поддержку армии вломились в парламент
Общественная служба новостей вчера в 21:50
Армия и оружие
Минобороны успешно испытало спутник-инспектор
Министерство обороны России провело испытание малого спутника-инспектора, предназначенного для обследования ранее запущенных космических аппаратов.
РБК 13:45
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49