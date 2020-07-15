"Если в апреле сокращение спроса составляло 25 млн баррелей в сутки в целом по миру, то сегодня это восстановление уже произошло в большей степени, и в июне мы наблюдали в среднем снижение примерно на 10 млн баррелей в сутки", - сказал Новак.

Спрос на нефть снизился на 10 миллионов баррелей в сутки

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