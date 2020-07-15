Энергетика

Газета.RuГазета.RuСпрос на нефть снизился на 10 миллионов баррелей в сутки

"Если в апреле сокращение спроса составляло 25 млн баррелей в сутки в целом по миру, то сегодня это восстановление уже произошло в большей степени, и в июне мы наблюдали в среднем снижение примерно на 10 млн баррелей в сутки", - сказал Новак.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
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