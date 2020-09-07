Известия 23

Министр энергетики России Александр Новак уверен, что проект газопровода "Северный поток - 2" будет востребован в Европе в долгосрочной перспективе. О перспективах проекта Новак рассказал на фоне информации о снижении спроса на газ из-за пандемии коронавируса.