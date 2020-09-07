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Новак оценил востребованность «Северного потока — 2» в Европе

Министр энергетики России Александр Новак уверен, что проект газопровода "Северный поток - 2" будет востребован в Европе в долгосрочной перспективе. О перспективах проекта Новак рассказал на фоне информации о снижении спроса на газ из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что газопровод «Северный поток - 2» построят, несмотря на все сложности, сообщает РИА Новости
, ссылаясь на заявление министра в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Аргументы и Фактывчера в 09:46
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Российская газета

Новак: Проект «Северный поток - 2» будет реализован

Российская газетавчера в 08:46
Газета.Ru

Новак: «Северный поток - 2» будет достроен, несмотря на падение спроса на газ

Газета.Ruвчера в 09:50
Коммерсантъ

Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»

Коммерсантъвчера в 08:57
ПРАЙМ

«Новичок» устраняет конкурентов США на газовом рынке Европы

ПРАЙМ02:18
Говорит Москва

Глава Минэнерго России пообещал достроить «Северный поток – 2»

Говорит Москвавчера в 08:28
RT на русском

Новак оценил актуальность «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 08:25
ТАСС

Новак пообещал, что «Северный поток - 2» достроят, несмотря на трудности

ТАССвчера в 08:19

Глава ПАСЕ призвал Минск перестать задерживать участников протестов

Париж, 8 сентября 2020, 12:38 — REGNUM С призывом о прекращении задержания участников несанкционированных протестных акций обратился к властям Белоруссии представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM05:38
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
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Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК

Правительство по поручению президента России Владимира Путина вернулось к обсуждению возможных параметров проекта «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК), рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с обсуждением, и подтвердили в аппарате курирующего ТЭК вице-премьера Юрия Борисова.
Ведомости06:09
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Россия и Кипр подписали протокол по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
Российская газета06:19
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомостивчера в 06:47
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МХТ имени Чехова представит девять премьер в новом сезоне

Девять премьер выпустит Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова в новом 123 сезоне, об этом сообщил 7 сентября журналистам художественный руководитель театра Сергей Женовач в ходе сбора труппы.
ИА Красная Весна02:41