Новак оценил востребованность «Северного потока — 2» в Европе
Министр энергетики России Александр Новак уверен, что проект газопровода "Северный поток - 2" будет востребован в Европе в долгосрочной перспективе. О перспективах проекта Новак рассказал на фоне информации о снижении спроса на газ из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что газопровод «Северный поток - 2» построят, несмотря на все сложности, сообщает РИА Новости
, ссылаясь на заявление министра в кулуарах конкурса «Лидеры России».
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