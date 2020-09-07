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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»

Проект «Северный поток-2» будет реализован, несмотря на сложности, заявил министр энергетики России Александр Новак. Судьба проекта осложнилась из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и падения спроса на газ в Европе.В источнике
С чего всё началось
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что газопровод «Северный поток - 2» построят, несмотря на все сложности, сообщает РИА Новости
, ссылаясь на заявление министра в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Аргументы и Факты09:46
Подробнее о событии
Газета.Ru

Новак: «Северный поток - 2» будет достроен, несмотря на падение спроса на газ

Газета.Ru09:50
Российская газета

Новак: Проект «Северный поток - 2» будет реализован

Российская газета08:46
Известия

Новак выразил уверенность в реализации проекта «Северный поток — 2»

Известия09:03
Коммерсантъ

Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»

Коммерсантъ08:57
РЕН ТВ

Новак оценил востребованность «Северного потока — 2» в Европе

РЕН ТВ09:38
RT на русском

Новак оценил актуальность «Северного потока — 2»

RT на русском08:25
ТАСС

Новак пообещал, что «Северный поток - 2» достроят, несмотря на трудности

ТАСС08:19

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2» из-за Навального

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке остановки проекта газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным, об этом он сообщил в понедельник, 7 сентября, на пресс-конференции.
Известия15:40
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Посол России вызван в МИД Сербии из-за поста Захаровой

Ситуация вокруг высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу встречи президентов Сербии и США Александара Вучича и Дональда Трампа исчерпана и не отразится на российско-сербских отношениях, заявил глава сербского МИДа, первый вице-премьер Ивица Дачич.
Газета.Ru09:31
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Объект МО РФ с Африкандского месторождения в Заполярье могут перенести до конца 2022 года

Объект Министерства обороны РФ под Африкандой в Мурманской области, с места, где планируется разработка месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд, планируют передислоцировать в 2021-2022 годах.
ТАСС16:01

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русском11:22