Ранее на мировом фондовом рынке усилилась неопределённость из-за распространения нового типа коронавируса, которое может привести к массовому падению объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо.

Новак оценил возможное влияние ситуации с коронавирусом на рынок нефти

Транспорт В московском метро подорожал проезд Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).

Политика Зеленский назвал США ключевым союзником Украины В ходе встречи президент Украины поблагодарил США за поддержку и назвал Вашингтон ключевым союзником страны в защите суверенитета.

Общество Первый случай коронавируса подтвержден в Испании В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.

Политика США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Политика Путин иронично ответил на призыв Силуанова «беречь каждый рубль» В ходе заседания совета по развитию местного самоуправления Антон Силуанов заявил, что согласен со словами депутата Государственной думы Виктора Кидяева о необходимости беречь каждый рубль.

Политика Великобритания вышла из Евросоюза Изначально выход Великобритании из Евросоюза был запланирован на 29 марта 2019 года, однако парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения с Брюсселем.

Киберспорт Вышла игра Warcraft III: Reforged Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.

Наука Слой за слоем: как работает 3D-принтер Готовый слой смещается вниз, и печатается новый, и так до тех пор, пока не будет готов весь элемент.

Спорт Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.

Политика Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.

Политика США ограничили въезд гражданам шести стран США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Космос В Антарктиде обнаружены два космических корабля Исследователи предполагают, что это древний космический корабль, который разбился и вмерз во льды Антарктиды, сообщает UFO Sightings Hotspot.

Культура Во втором сезоне «Ведьмака» переоденут бойцов Нильфгаарда Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.

Происшествия Внедорожник попытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде Внедорожник попытался прорваться в резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, охрана открыла огонь, передаёт CNN со ссылкой на полицию.

Здоровье Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.