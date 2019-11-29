Ранее сообщалось, что на встрече стороны обсудили проблему условий транзита голубого топлива с 2020 года. На повестке дня также стоял вопрос прямых закупок газа для украинских потребителей.

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