Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваНовак оценил встречу с Украиной по газу

Ранее сообщалось, что на встрече стороны обсудили проблему условий транзита голубого топлива с 2020 года. На повестке дня также стоял вопрос прямых закупок газа для украинских потребителей.
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