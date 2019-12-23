Энергетика

ТАССТАССНовак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК.
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Оценка ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» продолжается

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Новак: Оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

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Оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» еще не закончена, заявил Новак

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Новак заявил о продолжении оценки ущерба после ЧП на «Дружбе»

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Новак заявил, что оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

Дождь23 декабря в 04:20

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