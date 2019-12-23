Энергетика

ТАССТАССНовак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК.
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Оценка ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» продолжается

Аргументы и Факты23 декабря в 04:57

Конфуз года: как загрязнение трубопровода «Дружба» закончилось выяснением, кто посылает в «непотребное место»

Forbes22 декабря в 23:01

Новак заявил, что оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

Дождь23 декабря в 04:20

Оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» еще не закончена, заявил Новак

Газета.Ru23 декабря в 04:15

Новак заявил о продолжении оценки ущерба после ЧП на «Дружбе»

RT на русском23 декабря в 03:54

Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

ТАСС23 декабря в 03:16

Новак: Оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

Российская газета23 декабря в 04:33
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Футбол

«Ливерпуль» сыграет один матч АПЛ с золотой эмблемой клубного ЧМ

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» попросил руководство АПЛ разрешить эмблему победителей клубного чемпионата мира на форме команды.
REGNUM вчера в 07:01
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о раненом в Донбассе

Украинские силовики обвинили ополченцев Донбасса в обстреле своих позиций, в результате чего ранения получил один военный.
Украина.ру 24 декабря в 09:02
Гаджеты

Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон

Ранее руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин рассказал РИА Новости, что зарядка смартфона до 100%, как и полная разрядка устройства, сокращает срок службы аккумулятора.
РИА Новости вчера в 21:11
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

REGNUM вчера в 05:22
Общество

Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду

Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Газета.Ru вчера в 07:05
Происшествия

Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину

Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Известия 00:05
Происшествия

Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 16 человек

По меньшей мере, 16 человек погибли в результате разрушений, вызванных тайфуном «Фанфон» на Филиппинах.
РБК 00:37
Здоровье

Минздрав ДНР предупредил об угрозе дифтерии с Украины

«В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно неподконтрольных ЛНР территорий», — сказано в сообщении.
REGNUM вчера в 14:08
Экономика

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
РБК 00:00
Политика

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
РИА Новости вчера в 19:07
Футбол

Экс-защитник «Локомотива» обогнал ван Дейка по проценту выигранных единоборств

36-летний бывший футболист обошел по этому показателю защитника «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргила ван Дейка — 73,3 процента (958/1307) — вторая строчка.
Спорт-Экспресс вчера в 14:26
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия

В Иране разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение на северо-западе Ирана. Инцидент произошёл рядом со стратовулканом Себелан, сообщает агентство Tasnim.
News.ru вчера в 03:35
Футбол

Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года

На втором месте расположился аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси. С 1 января 2019 года ему удалось забить 50 голов в 58 играх.
ГЛАС.RU вчера в 23:33
Гаджеты

Samsung выпустит Galaxy S20 вместо Galaxy S11

Флагманский смартфон Galaxy S11, который южнокорейский технологический гигант Samsung должен представить в начале 2020-го года, сменил название на Galaxy S20.
Planet Today вчера в 01:16
Общество

«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах

Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
RT на русском 00:16
Наука

Создан миниатюрный робот, способный выдержать удар мухобойки

Французские и швейцарские специалисты в области инженерии рассказали о недавно созданном ими миниатюрном роботе, который с весом в 190 миллиграмм справился с ударом мухобойки.
Goroday.ru 23 декабря в 03:33
Происшествия

И.о. прокурора Норильска арестован по подозрению в получении взятки

Исполняющий обязанности (и.о.) прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев арестован по подозрению в получении взятки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Красноярский краевой суд.
Газета.Ru вчера в 23:56
Политика

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
REGNUM вчера в 15:34
Технологии

Huawei создаст замену YouTube и другим сервисам Google

Китайской компании помогут индийские разработчики. Huawei планирует создать равноценную замену YouTube, Gmail и другим сервисам Google.
Piter.tv 24 декабря в 02:42
Культура

Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

Глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе по решению совета директоров компании покинет свой пост, Минкультуры благодарит ее за работу по продвижению отечественных фильмов за рубежом, об этом сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
РИА Новости 00:37
Экономика

Мобильный интернет в России подешевел в два раза

Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Газета.Ru вчера в 19:41
Здоровье

48 сахалинцев стали в этом году студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета

48 сахалинцев — выпускников школ — стали в этом году студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета.
Сахалин.Инфо вчера в 21:33
Политика

Большинство жителей ЕС одобряют идею сближения с Россией

Идею наладить диалог с Россией поддерживает большинство жителей Великобритании, Германии, Франции и Италии, сообщает 25 декабря Sputnik News.
Красная весна вчера в 02:24
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил сестру из ружья

В Дальнереченске ребенок случайно застрелил сестру из оставленного без присмотра ружья, сообщили 26 декабря в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.
Известия вчера в 23:42
Экономика

«Аэрофлот» отказывается покупать «Суперджеты» без гарантий «Ростеха»

Гарантия остаточной стоимости дает покупателю право через определенный срок (обычно 10—12 лет) продать самолет обратно производителю (или гаранту) за определенную часть стоимости нового.
URA.Ru вчера в 18:07
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Экономика

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно.
РИА Новости вчера в 20:23
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