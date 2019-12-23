Экономика

ТАССТАССНовак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК.
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Оценка ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» продолжается

Аргументы и Факты04:57

Новак: Оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

Российская газета04:33

Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

ТАСС03:16

Оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» еще не закончена, заявил Новак

Газета.Ru04:15

Новак заявил о продолжении оценки ущерба после ЧП на «Дружбе»

RT на русском03:54

Новак заявил, что оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

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