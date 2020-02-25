Энергетика
Газета.RuНовак определил продолжительность эры нефти
Российский министр энергетики Александр Новак полагает, что спрос не нефть будет актуален в течение двух десятилетий. Об этом он сказал в эфире "Право на справедливость" на Первом канале.
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Общество
За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»
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"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
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Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
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