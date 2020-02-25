Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак определил продолжительность эры нефти

Российский министр энергетики Александр Новак полагает, что спрос не нефть будет актуален в течение двух десятилетий. Об этом он сказал в эфире "Право на справедливость" на Первом канале.
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