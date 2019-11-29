Энергетика

ИзвестияИзвестияВ Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом. По словам главы Минэнерго, сначала предприятия должны договориться между собой.
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Новак прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Rambler News Service30 ноября в 07:35

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

РИА Новости29 ноября в 21:52

Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом

Lenta.ru29 ноября в 12:33

Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом

РБК29 ноября в 14:13

Россия и Украина обсуждают возможность погашения «Газпромом» $3 млрд газом

ТАСС29 ноября в 12:56

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом

Интерфакс29 ноября в 12:03

В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

RT на русском29 ноября в 14:35
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В сыктывкарских школах начинаются внеплановые каникулы из-за ОРВИ

Из-за ОРВИ и гриппа в Сыктывкаре закрыли на карантин два первых класса Коми национальной гимназии.
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Алиханов назвал бенефициаров «захвата» Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказал мнение по поводу того, кому могут быть интересны появившиеся в последнее время в иностранных СМИ публикации о возможном «захвате» Калининградской области*.
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Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»

Футболисты «Барселоны» вырвали победу в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Атлетико».
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Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика

Интерфакс 06:43
Общество

Путин продлил заморозку военных пенсий

Согласно новому закону о заморозке повышения пенсий для военных, размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, останется на прежнем уровне — 73,68%.
URA.Ru 06:20
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал бороться за жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые «потерялись» в связи с произошедшими с 2014 года событиями.
Lenta.ru 06:10
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве, проводятся следственные действия, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 07:19
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы

ТАСС 06:11
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Взгляд.ру вчера в 02:28
Происшествия

Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

Lenta.ru вчера в 23:26
Политика

В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в разных регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исследование о зарплатах в разных регионах страны.
Life.ru 06:02
Авто

Обновленный кроссовер Hyundai Venue ставит рекорды продаж

Ажиотажный спрос на субкомпактный кроссовер Hyundai Venue не сбавляет оборотов.
Новые автомобили 02:58
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
REGNUM 04:34
Авто

BMW и Great Wall построят в Китае завод по производству электромобилей

3DNews 29 ноября в 05:37
Происшествия

Аэропорт «Домодедово» проверяют после анонимной угрозы «минирования»

Правоохранители начали проверку в здании аэропорта "Домодедово" после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
РИА Новости 07:33
Общество

Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе

Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
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Армия и оружие

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

RT на русском 06:40
Путешествия

Турпоток в Крым впервые со времен СССР превысил семь миллионов человек

Сообщается, что 28% туристов прибыли авиатранспортом, 57% проехали по Крымскому мосту, 15% — через государственную российско-украинскую границу.
РИА Новости 05:39
Футбол

«Милан» выпустил специальную форму к 120-летию клуба

Sport24.ru 05:49
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, россиянин Квят стал девятым

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Абу-Даби, прошедший в Объединенных Арабских Эмиратах.
МК-Спорт вчера в 10:24
Экономика

Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты

Федеральное казначейство подтвердило наличие ошибок, возникших при загрузке в систему «Электронный бюджет» данных о расходах региональных бюджетов в рамках нацпроектов.
РБК 07:03
Общество

Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:18
Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
РИА Новости 03:56
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Общество

На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

РИА Новости 05:59
Общество

Рэпер Птаха раскрыл депутатам Госдумы систему наркоторговли в России

Lenta.ru 05:23
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Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
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Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи нормативных актов СССР

Министерство юстиции России представило правительству перечень из более 3,7 тыс. нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:29
Общество

Дед Мороз рассказал о подарке для Путина

Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что хотел бы подарить президенту России Владимиру Путину на Новый год благополучия и здоровья, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:25
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