Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Долг у России образовался в результате разбирательства в Стокгольмском арбитраже. В прошлом году суд вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома". Согласно ему, российский газовый монополист оказался должен выплатить Киеву компенсацию в $2,56 млрд за недопоставленный объем транзитного газа.
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Новак прокомментировал идею Киева отдать долг газом

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