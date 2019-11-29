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Газета.RuНовак ответил на предложение Украины отдать долг газом
Долг у России образовался в результате разбирательства в Стокгольмском арбитраже. В прошлом году суд вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома". Согласно ему, российский газовый монополист оказался должен выплатить Киеву компенсацию в $2,56 млрд за недопоставленный объем транзитного газа.
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Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом
Интерфаксвчера в 12:03
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