Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Долг у России образовался в результате разбирательства в Стокгольмском арбитраже. В прошлом году суд вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома". Согласно ему, российский газовый монополист оказался должен выплатить Киеву компенсацию в $2,56 млрд за недопоставленный объем транзитного газа.
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Новак прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Rambler News Serviceвчера в 07:35

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом

Интерфакс29 ноября в 12:03

Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом

РБК29 ноября в 14:13

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Эхо Москвы29 ноября в 14:00

Россия и Украина обсуждают возможность погашения «Газпромом» $3 млрд газом

ТАСС29 ноября в 12:56

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

РИА Новости29 ноября в 21:52

Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом

Lenta.ru29 ноября в 12:33
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News.ru 29 ноября в 23:10
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Lenta.ru 02:15
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Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
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Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
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Политика

В США назвали самые странные советские автоматы

Эксперты журнала The National Interest вспомнили об интересных советских экспериментальных образцах автоматов, которые не приняли на вооружение.
Lenta.ru 02:33
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Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

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МИД Греции раскритиковал «военную риторику» Эрдогана

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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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«Филадельфия» обыграла «Монреаль» с голом Проворова в овертайме

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Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что Россия сможет действовать в нынешнем режиме, в случае отказа от структурных реформ, ещё 20 лет.
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Ди Каприо отверг обвинения в спонсировании поджогов лесов Амазонии

Актер Леонардо Ди Каприо в своем Instagram отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару, заявившего, что тот выделяет деньги неправительственным организациям (НПО) на поджог лесов в Амазонии.
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В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», которые оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
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В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в кафе города Черкасска Карачаево-Черкесской Республики, где мужчина открыл огонь из травматического пистолета по девушке.
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В финско-эстонский газопровод Balticconnector закачали первый газ

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