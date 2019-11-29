Долг у России образовался в результате разбирательства в Стокгольмском арбитраже. В прошлом году суд вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома". Согласно ему, российский газовый монополист оказался должен выплатить Киеву компенсацию в $2,56 млрд за недопоставленный объем транзитного газа.

Футбол В Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа Евро-2020 В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента.

Общество В РПЦ возмутились предлагаемыми правилами медосмотра водителей Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей и возмутился ситуацией, когда непьющий или умеренно употребляющий алкоголь человек должен доказывать, что он не алкоголик.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Общество «Алые паруса» признан лучшим праздником в мире Конкурс рассматривал участников в 25 номинациях, помимо гран-при "Алые паруса" одержал победу в номинациях "Лучшее агентство в сфере организации праздников" и "Лучшее музыкальное событие".

Происшествия Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.