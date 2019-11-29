Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Долг у России образовался в результате разбирательства в Стокгольмском арбитраже. В прошлом году суд вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома". Согласно ему, российский газовый монополист оказался должен выплатить Киеву компенсацию в $2,56 млрд за недопоставленный объем транзитного газа.
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Новак прокомментировал идею Киева отдать долг газом

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В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

RT на русскомвчера в 14:35
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Каким именно поставщикам могут быть выплачены эти деньги, в документе не указывается.
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Анна Козловцева <~> Ученик, подравшийся с учителем в Белгороде, угрожал другим преподавателям.
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Девятилетнюю школьницу, найденную в выгребной яме общественного туалета на хуторе Родниковском (Новокубанский район Краснодарского края), скинул туда пьяный сосед.
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