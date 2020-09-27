Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Новак ожидает падения спроса на нефть на 10% в 2020 году

Ранее господин Новак говорил, что падение спроса на нефть в 2020 году в абсолютных величинах составит от 9 млн до 10 млн б / с. Позднее заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что восстановление спроса на нефть в мире до уровня 2018 – 2019 годов потребует около двух-трех лет.В источнике
Александр Новакроссийский политик
Объем инвестиции компаний в добычу сократился на 25–30%. В среднем ожидаем падения спроса на нефть в 2020 году на уровне до 10%
С чего всё началось
ТАСС

Новак заявил, что Россия сделает все, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке

Министерство энергетики России считает, что восстановление энергетической отрасли в мире не будет быстрым, а выход этого рынка на докризисный уровень займет много времени. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на встрече министров энергетики G20.
ТАСС10:04
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Новак: Россия делает все, чтобы не допустить коллапса энергорынка

ПРАЙМ10:21
Российская газета

Новак: Россия делает все, чтобы спасти мировую экономику и энергетику

Российская газета12:01
Коммерсантъ

Новак ожидает падения спроса на нефть на 10% в 2020 году

Коммерсантъ11:20
РБК

Новак спрогнозировал падение спроса на нефть на 10% по итогам года

РБК12:29
ТАСС

Новак заявил, что Россия сделает все, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке

ТАСС10:04
RT на русском

Новак дал прогноз по восстановлению энергетической отрасли в мире

RT на русском10:47
News.ru

В Минэнерго предрекли падение спроса нефти на 10% по итогам года

News.ru10:25

ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей

Акционеры ВТБ на годовом общем собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 20,1 млрд рублей, или 10% от чистой прибыли банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из сообщения банка.
ТАСС25 сентября в 08:50
493

Песня «Три черепахи» стала неформальным гимном Беларуси, ее чаще других поют на протестах. Лявон Вольский спел ее для нас

Песня «Три черепахи» минской рок-группы N.R.M. («Незалежная Рэспубліка Мроя», «Независимая республика Мечта») стал неофициальным гимном протестов в Беларуси.
Дождь11:59
3

В саратовской больнице не хватает СИЗ. Министр пообещал главврачу «оргвыводы»

Министр Олег Костин указал Маликову лично выехать в Саратов на аптечный склад и забрать оттуда необходимое количество масок, костюмов, респираторов и других видов средств индивидуальной защиты, которых на складе более чем достаточно.
Взгляд-инфо05:02
7

На Украине обвинили «агентов Кремля» в фейках о массовых отчислениях курсантов после трагедии Ан-26

Командование воздушных сил ВС Украины обвинило «агентов Кремля» в распространении фейков о желании курсантов покинуть вуз, воспитанники которого разбились на Ан-26 под Харьковом.
Взгляд.ру07:26

Ротор — Рубин 0:1 (Перерыв)

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известия25 сентября в 13:54
4