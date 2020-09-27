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Ранее господин Новак говорил, что падение спроса на нефть в 2020 году в абсолютных величинах составит от 9 млн до 10 млн б / с. Позднее заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что восстановление спроса на нефть в мире до уровня 2018 – 2019 годов потребует около двух-трех лет.

Александр Новак российский политик Объем инвестиции компаний в добычу сократился на 25–30%. В среднем ожидаем падения спроса на нефть в 2020 году на уровне до 10%