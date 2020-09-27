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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Новак ожидает падения спроса на нефть на 10% в 2020 году

Ранее господин Новак говорил, что падение спроса на нефть в 2020 году в абсолютных величинах составит от 9 млн до 10 млн б / с. Позднее заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что восстановление спроса на нефть в мире до уровня 2018 – 2019 годов потребует около двух-трех лет.В источнике
Александр Новакроссийский политик
Объем инвестиции компаний в добычу сократился на 25–30%. В среднем ожидаем падения спроса на нефть в 2020 году на уровне до 10%
С чего всё началось
ТАСС

Новак заявил, что Россия сделает все, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке

Министр добавил, что Россия взяла на себя беспрецедентные обязательства по балансировке энергетического рынка и намерена сделать все возможное, чтобы не допустить коллапса в глобальной мировой экономике.
ТАСС10:04
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Новак: Россия делает все, чтобы не допустить коллапса энергорынка

ПРАЙМ10:21
Аргументы и Факты

Новак: Россия не допустит коллапса на энергетическом рынке

Аргументы и Факты11:20
Коммерсантъ

Новак ожидает падения спроса на нефть на 10% в 2020 году

Коммерсантъ11:20
Российская газета

Новак: Россия делает все, чтобы спасти мировую экономику и энергетику

Российская газета12:01
ТАСС

Новак заявил, что Россия сделает все, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке

ТАСС10:04
RT на русском

Новак дал прогноз по восстановлению энергетической отрасли в мире

RT на русском10:47
News.ru

В Минэнерго предрекли падение спроса нефти на 10% по итогам года

News.ru10:25

Армения и Азербайджан отчитались о погибших в Нагорном Карабахе

В ходе конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе погибли 16 армянских военных, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артура Саркисяна.
Коммерсантъ11:56

Алиев заявил об успешном продвижении азербайджанских войск в Карабахе

Азербайджанская армия успешно проводит контрнаступление по всей линии фронта в Нагорном Карабахе, освобождены несколько населенных пунктов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.
Взгляд.ру08:14
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUM01:29
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Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина

Ранее криминалисты установили, что причиной смерти стало утопление, но для такой пловчихи, какой была София Конкина, это все выглядит более чем нелепо, убеждены многие.
Территория новостей25 сентября в 12:39
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Ротор — Рубин 0:0 (1-й тайм)

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известия25 сентября в 13:54
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Александр Лукашенко хочет вложиться в экспортный терминал на Балтике

Александр Лукашенко хочет вложиться в экспортный терминал на Балтике В рамках отказа от использования прибалтийских портов президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вложить средства, которые останутся от российского госкредита на строительство Белорусской АЭС, в портовый проект в Ленинградской области.
Коммерсантъ25 сентября в 13:04
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