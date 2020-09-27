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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Новак ожидает падения спроса на нефть на 10% в 2020 году

Ранее господин Новак говорил, что падение спроса на нефть в 2020 году в абсолютных величинах составит от 9 млн до 10 млн б / с. Позднее заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что восстановление спроса на нефть в мире до уровня 2018 – 2019 годов потребует около двух-трех лет.В источнике
Александр Новакроссийский политик
Объем инвестиции компаний в добычу сократился на 25–30%. В среднем ожидаем падения спроса на нефть в 2020 году на уровне до 10%
С чего всё началось
ТАСС

Новак заявил, что Россия сделает все, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке

Министерство энергетики России считает, что восстановление энергетической отрасли в мире не будет быстрым, а выход этого рынка на докризисный уровень займет много времени. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на встрече министров энергетики G20.
ТАСС10:04
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ПРАЙМ

Новак: Россия делает все, чтобы не допустить коллапса энергорынка

ПРАЙМ10:21
Российская газета

Новак: Россия делает все, чтобы спасти мировую экономику и энергетику

Российская газета12:01
Коммерсантъ

Новак ожидает падения спроса на нефть на 10% в 2020 году

Коммерсантъ11:20
РБК

Новак спрогнозировал падение спроса на нефть на 10% по итогам года

РБК12:29
ТАСС

Новак заявил, что Россия сделает все, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке

ТАСС10:04
RT на русском

Новак дал прогноз по восстановлению энергетической отрасли в мире

RT на русском10:47
News.ru

В Минэнерго предрекли падение спроса нефти на 10% по итогам года

News.ru10:25

Армения и Азербайджан отчитались о погибших в Нагорном Карабахе

В ходе конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе погибли 16 армянских военных, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артура Саркисяна.
Коммерсантъ11:56

ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Целый ряд СМИ не оставили незамеченным опубликованный в Youtube ролик, где видна попытка американского истребителя F-15 Eagle повторить трюк его российского коллеги - Су-30СМ. Тогда, в конце 2017 года в небе над Сирией российский пилот «заглянул» в грузовой отсек тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.
Вечерний курьер05:35
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«Яндекс» и TCS Group подорожали на $2 млрд после объявления о слиянии

Москва, 24 сентября 2020, 05:30 — REGNUM Общая рыночная капитализация «Яндекса» и TCS Group (основной актив — Тинькофф-банка) выросла на $2 млрд после объявления о слиянии, передаёт 24 сентября РБК со ссылкой на данные о котировках акций на американской Nasdaq для «Яндекса» и Лондонской фондовой бирже для TCS.
REGNUM23 сентября в 22:30
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НАТО призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

НАТО глубоко обеспокоена обострением конфликта в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия, говорится заявлении специального представителя генсека Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа.
Коммерсантъ09:51

Евросоюз призвал Баку и Ереван возобновить переговоры по Карабаху

Баку и Ереван должны вернутся к переговорам по урегулированию Карабахского конфликта без предварительных условий, заявил спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар 25 сентября на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна25 сентября в 07:17