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Коммерсантъ
Коммерсантъ 

Новак ожидает падения спроса на нефть на 10% в 2020 году

Ранее господин Новак говорил, что падение спроса на нефть в 2020 году в абсолютных величинах составит от 9 млн до 10 млн б / с. Позднее заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что восстановление спроса на нефть в мире до уровня 2018 – 2019 годов потребует около двух-трех лет.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Новак заявил, что Россия сделает все, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке

Министерство энергетики России считает, что восстановление энергетической отрасли в мире не будет быстрым, а выход этого рынка на докризисный уровень займет много времени. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на встрече министров энергетики G20.
ТАСС10:04
Подробнее о событии
РБК

Новак спрогнозировал падение спроса на нефть на 10% по итогам года

РБК12:29
News.ru

В Минэнерго предрекли падение спроса нефти на 10% по итогам года

News.ru10:25
Коммерсантъ

Новак ожидает падения спроса на нефть на 10% в 2020 году

Коммерсантъ11:20
ПРАЙМ

Новак: Россия делает все, чтобы не допустить коллапса энергорынка

ПРАЙМ10:21
ТАСС

Новак заявил, что Россия сделает все, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке

ТАСС10:04
RT на русском

Новак дал прогноз по восстановлению энергетической отрасли в мире

RT на русском10:47
Российская газета

Новак: Россия делает все, чтобы спасти мировую экономику и энергетику

Российская газета12:01

Песня «Три черепахи» стала неформальным гимном Беларуси, ее чаще других поют на протестах. Лявон Вольский спел ее для нас

Песня «Три черепахи» минской рок-группы N.R.M. («Незалежная Рэспубліка Мроя», «Независимая республика Мечта») стал неофициальным гимном протестов в Беларуси.
Дождь11:59
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ФРС США не спасет доллар, падение только начинается - банкир

"Впервые после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов норма чистых национальных сбережений во втором квартале 2020 достигла отрицательной границы, составив минус 1%. И это произошло очень быстро, упав на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом - самое резкое падение с 1947 года", - отмечает Роуч.
ИА "Реалист"06:46
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUM01:29
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Полиция Кипра начнет опрос свидетелей по делу о «золотых паспортах»

Опрос свидетелей в рамках расследования о возможных нарушениях закона при предоставлении гражданства Кипра за инвестиции в экономику острова поручила полиции провести Юридическая служба Республики Кипр, 26 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Веснавчера в 14:40
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Минобороны Армении заявило о фактах турецкого вмешательства в Карабах

Армения получила информацию о вмешательстве Турции в вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, сообщил официальный представитель армянского военного ведомства Арцрун Ованнисян.
Политическая Экспертиза14:02
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Российское гиперзвуковое оружие назвали обесценивающим систему ПРО США

В эфире телеканала «Россия-1» зампред Правительства России по вопросам ОПК Юрий Борисов заявил, что гиперзвуковой боевой блок перспективного комплекса «Авангард» полностью обесценивает американские усилия по созданию систем ПРО.
Военное деловчера в 08:51
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Netflix опубликовал тизер экранизации игры Resident Evil

Вашингтон, 27 сентября 2020, 16:28 — REGNUM Тизер грядущего полнометражного анимационного фильма Resident Evil: Infinite Darkness, созданного по вселенной одноимённой игры, опубликовал стриминговый сервис Netflix 26 сентября в соцсети Twitter.
REGNUM09:28
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