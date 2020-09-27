Новак ожидает падения спроса на нефть на 10% в 2020 году
Ранее господин Новак говорил, что падение спроса на нефть в 2020 году в абсолютных величинах составит от 9 млн до 10 млн б / с. Позднее заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что восстановление спроса на нефть в мире до уровня 2018 – 2019 годов потребует около двух-трех лет.В источнике
С чего всё началось
Новак заявил, что Россия сделает все, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке
Министерство энергетики России считает, что восстановление энергетической отрасли в мире не будет быстрым, а выход этого рынка на докризисный уровень займет много времени. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на встрече министров энергетики G20.
ТАСС10:04
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