Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Новак озвучил предложение России для Белоруссии по цене на нефть

Министр отметил, что российская сторона уже сообщила партнерам из Белоруссии о вариантах изменения формулы ценообразования. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным о поставках нефти.
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Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 в год

РБКвчера в 06:43

Новак сообщил о предложениях Минску по формуле цены на нефть

РЕН ТВвчера в 05:56

Новак раскрыл детали предложения по компенсации Белоруссии за налоговый маневр

Ведомостивчера в 06:26

Новак рассказал о предложении России по цене на нефть для Белоруссии

РИА Новостивчера в 06:20

Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 ежегодно

ТАССвчера в 06:13

Российские компании предложили Белоруссии уменьшать премию в цене нефти на $2 в год

Интерфаксвчера в 06:11

Новак рассказал о новом ценовом предложении по нефти для Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 06:37
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Хоккей

Панарин набрал 400-е очко в НХЛ и 80-е в нынешнем сезоне

ProstoProSport вчера в 23:44
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости 20 февраля в 20:47
Общество

Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине

Прибывшие из Китая и поселенные на карантин в Новых Санжарах украинцы показали условия, в которых их разместили.
РИА Новости вчера в 10:40
Происшествия

Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области

Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 00:19
Происшествия

В Красноярске погиб один из пострадавших при пожаре в жилом доме

РБК 00:18
Происшествия

Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро

Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
RT на русском 00:12
Армия и оружие

Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе

Сирийское агентство SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.
РИА Новости вчера в 17:45
Происшествия

В доме бывшего главы МИД Украины было найдено тело мужчины – СМИ

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары (возглавлял министерство при президенте Викторе Януковиче) было найдено тело мужчины 1963 года рождения.
REGNUM 00:15
Хоккей

«Металлург» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Красная весна вчера в 12:11
Единоборства

Вахаев досрочно победил Гончарова и стал новым чемпионом АСА

Лезги газет вчера в 22:50
Культура

Выставка кузнецов «Дархан Уус» открылась в Якутске

Якутия 24 вчера в 23:57
Космос

На «Байконур» доставлены два спутника серии «Экспресс»

Спутники выполнены на базе платформы «Экспресс-1000НМ», отличающейся от предыдущих платформ этой серии улучшенной системой терморегулирования и более эффективными солнечными батареями.
REGNUM вчера в 23:32
Здоровье

В Минздраве Украины объяснили, почему выбрали для карантина Новые Санжары

Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
REGNUM вчера в 08:48
Авто

Subaru отзывает в России кроссоверы Forester

Как говорится в сообщении, в России на сервис отправят 616 кроссоверов Subaru Forester.
Tvoe-avto.com 20 февраля в 08:26
Экономика

«Дочка» ВТБ стала владельцем доли 8,5% в «Русснефти»

Подконтрольная банку ВТБ компания "Бизнес-Финанс" стала владельцем доли 8,48% в "Русснефти", а банк "Траст" сократил свою долю и перестал быть единственным держателем привилегированных акций нефтяной компании, следует из ежеквартального отчета "Русснефти".
ПРАЙМ вчера в 11:59
Футбол

Полиция искала в доме Платини подарок от Путина

Экс-руководитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини развеял слух, что ему президент России Владимир Путин подарил картину Пабло Пикассо.
ProstoProSport вчера в 17:09
Здоровье

В 2020 году родовый сертификат станет электронным

Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Российская газета 20 февраля в 03:43
Авто

Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач

Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Shraibikus News 20 февраля в 18:39
Происшествия

Ошибка пилотирования могла стать причиной ЧП на аэродроме в Магадане

Ранее СМИ сообщали о том, что на аэродроме Магадан-13 во время взлета совершил жесткую посадку частный самолет Ан-2.
Вести.Ru 19 февраля в 21:20
Общество

Кремль прокомментировал прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки

Напомним, пенсионерка из Челябинска с 33-летним преподавательским стажем после индексации получила надбавку к пенсии в один рубль 10 копеек.
Челябинск Сегодня 20 февраля в 10:21
Армия и оружие

Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США

Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
REGNUM 20 февраля в 20:33
Политика

Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве РФ в выборы США

Дональд Трамп опроверг слухи о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США с целью поддержать действующего президента.
Москва 24 вчера в 12:37
Гаджеты

Подтверждено наличие выдвижной камеры у смартфона Xiaomi Redmi K30 Pro

3DNews вчера в 00:50
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости 20 февраля в 04:42
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе

Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую военную операцию в Идлибе.
Деловое.ТВ 19 февраля в 04:57
Спорт

Большунов назвал чушью обвинения в помощи снегохода

Лыжники Иверсен и Нортуг заявили, что россиянин победил только из-за помощи снегохода, который следовал параллельно его курсу, закрывая от бокового ветра.
ГЛАС.RU вчера в 04:02
Авто

Бюджетные Chevrolet возвращаются в Россию

Американский концерн General Motors и узбекская компания UzAuto Motors (бывшая GM Uzbekistan) подписали соглашение, в соответствии с которым UzAuto будет продавать свои автомобили в России, Казахстане и Беларуси под маркой Chevrolet Продаваться на российском рынке будут следующие модели: Spark, Nexia и Cobalt.
MotorPage.Ru 19 февраля в 06:16
Технологии

Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 20 февраля в 08:56
Футбол

«Наполи» одержал волевую победу в матче с «Брешией»

Чемпионат вчера в 16:38
Экономика

Правительство удвоит бюджет программ льготного автокредитования

В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей.
Автостат 20 февраля в 03:39
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