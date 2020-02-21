Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Новак озвучил предложение России для Белоруссии по цене на нефть

Министр отметил, что российская сторона уже сообщила партнерам из Белоруссии о вариантах изменения формулы ценообразования. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным о поставках нефти.
Читать в источнике
Комментировать121

Подробнее о событии

Новак сообщил о предложении России по цене на нефть для Белоруссии

RT на русском15:08

Россия согласна на уступки Белоруссии в поставках нефти

Ведомости11:37

Новак сообщил о предложениях Минску по формуле цены на нефть

РЕН ТВ05:56

Новак рассказал о предложении России по цене на нефть для Белоруссии

РИА Новости06:20

Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 ежегодно

ТАСС06:13

Российские компании предложили Белоруссии уменьшать премию в цене нефти на $2 в год

Интерфакс06:11

Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 в год

РБК06:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:30, Ашберн

Комментарии

Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
РИА Новости 16:54
Армия и оружие

США провели учения на случай ядерной войны с Россией

РИА Новости 17:44
Транспорт

Станция московского метро «Смоленская» закрылась почти на полтора года

Станция Московского метрополитена «Смоленская» закрылась до июня 2021 года для замены всех эскалаторов.
RT на русском 19:25
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

РИА Новости вчера в 20:41
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости 14:22
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Российская газета 19:28
Политика

Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США

Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
ТАСС 19:49
Экономика

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Газета.Ru 18:15
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
Lenta.ru 12:42
Общество

В Италии зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Италии умер мужчина, чей тест на коронавирус показал положительный результат. Как сообщает News.ru, пациент скончался 21 февраля.
Свободная Пресса 20:03
Политика

Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе

"Необходимо сдерживать сирийскую армию" Как сообщили в администрации турецкого президента, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения.
РИА Новости 13:58
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости 14:05
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости 03:18
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
РБК 14:21
Культура

«Друзья» возвращаются: HBO подтвердила выход специальной серии

Изначальный состав актеров популярного американского сериала «Друзья» вернется на экраны в специальном эпизоде.
Телеканал 360° 19:13
Политика

Страны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету

В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы.
РИА Новости 14:06
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США

В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 02:17
Политика

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости 15:20
Общество

В Брянске сняли подозрение на коронавирус с гражданки Китая

Диагноз «коронавирус» не подтвердился у гражданки Китая, снятой с поезда в Брянске.
REGNUM 10:01
Политика

США ужесточат режим экспорта в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России.
Парламентская газета 15:20
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Вести.Ru 08:19
Политика

Максима Каца исключили из «Яблока»

Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.
Ведомости 15:37
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU вчера в 21:40
Общество

Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы

Россиянкам, которые снялись в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы.
Амур.инфо вчера в 00:36
Общество

В морге Санкт-Петербурга сотрудники устроили корпоратив со стриптизом

Говорит Москва 10:26
Футбол

В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии

Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
REGNUM 12:03
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 10:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное