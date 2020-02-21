Энергетика
Телеканал 360°Новак озвучил предложение России для Белоруссии по цене на нефть
Министр отметил, что российская сторона уже сообщила партнерам из Белоруссии о вариантах изменения формулы ценообразования. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным о поставках нефти.
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Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
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Станция Московского метрополитена «Смоленская» закрылась до июня 2021 года для замены всех эскалаторов.
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Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США
Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
Экономика
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В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
Общество
В Брянске сняли подозрение на коронавирус с гражданки Китая
Диагноз «коронавирус» не подтвердился у гражданки Китая, снятой с поезда в Брянске.
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США ужесточат режим экспорта в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России.
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Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
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Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
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Транспорт
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В морге Санкт-Петербурга сотрудники устроили корпоратив со стриптизом
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В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии
Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.