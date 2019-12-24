Энергетика

OilCapital.ruOilCapital.ruНовак: по объемам поставок СПГ в Европу Россия опередила США

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок СПГ в Европу, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК. Доля российского СПГ в поставках в Европу составляет 20% — Россия поставляет в европейские страны 12–13 млн тонн.
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 04:08, Ашберн
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Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из Российской Федерации.
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Россия не стремится к конфронтации с США и готова к совместному поиску решений проблем, при этом Москва будет адекватно реагировать на агрессивные выпады Вашингтона.
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Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
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