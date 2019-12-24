Энергетика
OilCapital.ruНовак: по объемам поставок СПГ в Европу Россия опередила США
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок СПГ в Европу, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК. Доля российского СПГ в поставках в Европу составляет 20% — Россия поставляет в европейские страны 12–13 млн тонн.
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Минэнерго РФ не видит опасности конкуренции СПГ «Новатэка» с газом «Газпрома» в Европе
ТАСС25 декабря в 16:47
«Подхрюкивающие сателлиты» США предпочли российский СПГ, пишет эксперт
Sputnik Литва25 декабря в 23:30
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Агентство нефтегазовой информации24 декабря в 03:56
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