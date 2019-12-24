Энергетика
OilCapital.ruНовак: по объемам поставок СПГ в Европу Россия опередила США
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок СПГ в Европу, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК. Доля российского СПГ в поставках в Европу составляет 20% — Россия поставляет в европейские страны 12–13 млн тонн.
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с чего всё началось
"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.РБК25 декабря в 16:00
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«Подхрюкивающие сателлиты» США предпочли российский СПГ, пишет эксперт
Sputnik Литва25 декабря в 23:30
Россия оставила США далеко позади по поставкам СПГ в Европу, причем за счет всего одного завода
Ваши новостивчера в 12:01
В 2019 году Европа импортировала 13 млн тонн российского сжиженного газа
ГлобалМСК.ру24 декабря в 11:14
«Россия укрепит позиции». Почему американцам надо убирать СПГ-дубинку в чулан
BaltNews.lt24 декабря в 06:07
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Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд
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Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
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В социальных сетях появилось возможное изображение нового гоночного болида Формулы-1 «Феррари».
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Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Политика
Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
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На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
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Экономика
Строительство двух станций «коричневой» линии метро в Петербурге может подорожать
Стоимость строительства станций «Юго-Западная» и «Путиловская» станций Красносельско-Калининской линии метро может вырасти в цене, сообщает «Фонтанка.ру».
Фигурное катание
Трусова без падений исполнила короткую программу на чемпионате России
Бронзовый призер серии «Гран-при» Александра Трусова без падений исполнила короткую программу на чемпионате России.
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Опубликовано видео с места страшной смертельной аварии под Пензой
В одном из тематических Интернет-пабликов соцсети ВКонтакте было обнародовано видео, на котором запечатлены последствия страшной смертельной аварии под Пензой.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
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В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Хоккей
«Авангард» продлил контракты трех игроков
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
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В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс
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Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
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Путин обсудил с Совбезом России ситуацию в сирийском Идлибе
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Армия и оружие
«Это повысит качество пищи»: В МО Украины сообщили о переводе ВСУ на новую систему питания
Загороднюк в ходе брифинга добавил, что новая система питания в ВСУ будет основана на «гибком механизме заказа продуктов».
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Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ
Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила Чехии в матче МЧМ-2020
В дебютном матче турнира, сборная Чехии сумела обыграть Россию в матче молодёжного Чемпионата Мира по хоккею 2020 года со счетом 4:3. Первые две шайбы в матче сумели забросить хоккеисты сборной Чехии.
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Диабет: лечение есть, но как оно работает — никто не знает
Даже больные с ВИЧ, благодаря эффективному лечению, в последние годы получили ту же продолжительность жизни, что и их здоровые сверстники, — а ведь болезнь эта известна менее 40 лет.
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Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
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Политика
В Крыму нашли способ загрузить попавшие под западные санкции порты
Сотрудничество с крупными российскими компаниями, увеличение в будущем году товарооборота с Сирией и развитие морского сообщения с Дальним Востоком позволят обеспечить загрузку находящихся под западными санкциями портов Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.