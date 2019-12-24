"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.

с чего всё началось

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок СПГ в Европу, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК. Доля российского СПГ в поставках в Европу составляет 20% — Россия поставляет в европейские страны 12–13 млн тонн.

Новак: по объемам поставок СПГ в Европу Россия опередила США

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