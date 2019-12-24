Энергетика

OilCapital.ruOilCapital.ruНовак: по объемам поставок СПГ в Европу Россия опередила США

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок СПГ в Европу, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК. Доля российского СПГ в поставках в Европу составляет 20% — Россия поставляет в европейские страны 12–13 млн тонн.
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с чего всё началось

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.
РБК25 декабря в 16:00

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Газовый ящик Пандоры

OilCapital.ruвчера в 08:31

«Подхрюкивающие сателлиты» США предпочли российский СПГ, пишет эксперт

Sputnik Литва25 декабря в 23:30

Энергостратегия: в РФ могут создать механизм контроля за конкуренцией сетевого газа и СПГ

ТАССвчера в 15:49

Минэнерго не против поставок СПГ «Новатэка» в Европу

РИА Новости25 декабря в 16:15

Россия оставила США далеко позади по поставкам СПГ в Европу, причем за счет всего одного завода

Ваши новостивчера в 12:01

В 2019 году Европа импортировала 13 млн тонн российского сжиженного газа

ГлобалМСК.ру24 декабря в 11:14

«Россия укрепит позиции». Почему американцам надо убирать СПГ-дубинку в чулан

BaltNews.lt24 декабря в 06:07
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Экономика

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных украинской компании по решению Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 11:38
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Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем

Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
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Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

По результатам «Ижевской винтовки» определится биатлонист, который отправится выступать в составе сборной России на январские этапы Кубка IBU.
Sport24.ru вчера в 06:29
Авто

Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари»

В социальных сетях появилось возможное изображение нового гоночного болида Формулы-1 «Феррари».
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Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
ТАСС 11:34
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
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На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

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Россия и Катар подписали соглашения о безвизовом режиме

Россия и Катар подписали соглашение, отменяющее для граждан двух стран визовые формальности.
BFM.ru 09:50
Экономика

Строительство двух станций «коричневой» линии метро в Петербурге может подорожать

Стоимость строительства станций «Юго-Западная» и «Путиловская» станций Красносельско-Калининской линии метро может вырасти в цене, сообщает «Фонтанка.ру».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:06
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Трусова без падений исполнила короткую программу на чемпионате России

Бронзовый призер серии «Гран-при» Александра Трусова без падений исполнила короткую программу на чемпионате России.
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Происшествия

В Подмосковье школьница умерла при сдаче ГТО в бассейне

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Происшествия

Опубликовано видео с места страшной смертельной аварии под Пензой

В одном из тематических Интернет-пабликов соцсети ВКонтакте было обнародовано видео, на котором запечатлены последствия страшной смертельной аварии под Пензой.
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Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Коммерсантъ 09:00
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
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В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
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«Авангард» продлил контракты трех игроков

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Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
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Политика

В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
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Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
Политика

Путин обсудил с Совбезом России ситуацию в сирийском Идлибе

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ по ситуации в сирийском Идлибе.
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Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила разрыв с хоккеистом Телегиным

Полина Смирнова (Пелагея) официально заявила о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным.
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Политика

Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения

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«Это повысит качество пищи»: В МО Украины сообщили о переводе ВСУ на новую систему питания

Загороднюк в ходе брифинга добавил, что новая система питания в ВСУ будет основана на «гибком механизме заказа продуктов».
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Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ

Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
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Хоккей

Сборная России по хоккею уступила Чехии в матче МЧМ-2020

В дебютном матче турнира, сборная Чехии сумела обыграть Россию в матче молодёжного Чемпионата Мира по хоккею 2020 года со счетом 4:3. Первые две шайбы в матче сумели забросить хоккеисты сборной Чехии.
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Даже больные с ВИЧ, благодаря эффективному лечению, в последние годы получили ту же продолжительность жизни, что и их здоровые сверстники, — а ведь болезнь эта известна менее 40 лет.
Naked Science 08:06
Политика

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
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Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

RT на русском 01:51
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В Крыму нашли способ загрузить попавшие под западные санкции порты

Сотрудничество с крупными российскими компаниями, увеличение в будущем году товарооборота с Сирией и развитие морского сообщения с Дальним Востоком позволят обеспечить загрузку находящихся под западными санкциями портов Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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