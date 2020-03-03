Энергетика

ТАССТАССНовак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения. В Вену он вернется уже 6 марта на министерскую встречу ОПЕК+, об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.
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Аналитик: Рынок готов к тому, что страны ОПЕК не договорятся

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Саудовская Аравия предложила снизить добычу нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки

Forbes08:40

СМИ: Саудовская Аравия хочет снижения добычи ОПЕК+ более чем на 1 млн б/с

ПРАЙМ06:28

Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения

ТАСС11:25

Эксперты ОПЕК+ рекомендуют более масштабное сокращение добычи

Вести.Ru01:59

Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти из-за коронавируса

Экономика сегоднявчера в 14:07

Российской экономике угрожает падение нефти

Московский Комсомолецвчера в 11:32
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Комментарии

Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Космос

Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»

Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
ТК Звезда 02 марта в 03:23
Армия и оружие

Турция сбила еще один сирийский самолет

3 марта турецкие войска сбили в небе над Идлибом еще один самолет сирийских вооруженных сил.
МонаВиста вчера в 09:51
Армия и оружие

Асад считает, что Турция действует в Идлибе по указке США

Президент Сирии Башар Асад заявил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует в сирийском Идлибе по указке США.
Газета.Ru 11:29
Политика

Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США

По данным СМИ, настоящей причиной отказа Блумберга продолжать борьбу за номинацию от Демократической партии стал неожиданно слабый результат, показанный им в «супервторник», когда за кандидатов в президенты от демократов голосовали жители 14 штатов, а также Американского Самоа.
РБК 10:22
Армия и оружие

Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб

Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.
Интерфакс 09:21
Общество

Протоиерей Смирнов заявил о бесполезности образования для девочек

РИА Новости 10:55
Общество

Власти Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Власти Италии решили закрыть все школы и университеты в стране из-за распространения нового типа коронавируса.
Газета.Ru 08:27
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости вчера в 10:14
Политика

Рада назначила Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины

Ранее в среду Рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины, на котором он работал с 29 августа 2019 года.
Интерфакс 11:23
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Правительство намерено выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния.
Парламентская газета 09:23
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 784 тыс. баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 784 тыс. баррелей и по данным на 28 февраля достигли 444,119 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС 10:42
Политика

Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе

Внесение в Конституцию Российской Федерации поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ", никак не ущемляет прав национальных меньшинств, такие опасения безосновательны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:22
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Общество

Новак и генсек ОПЕК поздоровались ногами из-за коронавируса

Глава Минэнерго РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в шутку поздоровались ногами из-за ситуации с распространением коронавируса.
News.ru 09:16
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о погибшем и пяти пострадавших на Донбассе

В штабе ООС на Донбассе заявили, что 3 марта был убит 1 украинский военный, еще 5 были ранены.
Московский Комсомолец 01:35
Экономика

Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат.
Газета.Ru 09:00
Политика

Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
РИА Новости 09:42
Авто

Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera

Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
Южный автомобиль вчера в 10:02
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM 02 марта в 22:55
Футбол

Маттейс де Лигт: «Барса» и «ПСЖ» тоже хотели купить меня. Но я решил, что в «Юве» больше шансов вырасти как игрок»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал, в какие клубы он мог перейти из «Аякса».
Sports.ru 10:10
Происшествия

Главу производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку

На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».
РБК 09:48
Шоу-бизнес

Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Газета.Ru 08:47
Кино

Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»

В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
Piter.tv вчера в 09:29
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском 01:34
Авто

Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России

Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Автоновости дня 02 марта в 09:12
Армия и оружие

Сирия пыталась сбить турецкий F-16 с помощью С-200

Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, сообщает Al Masdar News.
Газета.Ru 11:19
Музыка

Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России

RT на русском 02 марта в 15:22
Происшествия

Директор школы в Москве, где дети получили ожоги глаз, решил уволиться

РИА Новости 10:42
Политика

«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»

РИА Новости 02:04
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