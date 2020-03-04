Энергетика
ТАССНовак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения. В Вену он вернется уже 6 марта на министерскую встречу ОПЕК+, об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.
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Политика
Кандидат в премьеры Украины Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет
Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет страны на 2020 год, сообщает в среду, 4 марта, «РИА Новости».
Общество
Емельяненко извинился за оскорбления Канделаки вместе с Кадыровым
Видео появилось в Twitter Канделаки. Емельяненко записал ролик вместе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Политика
Верховная рада утвердила новый состав правительства
Верховная рада Украины проголосовала за новый состав правительства, которое возглавил Денис Шмыгаль.
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» столкнулись на стадионе. Их успокаивали футболисты
Матч приостановили, а конфликт удалось уладить после того, как фанатов пошли успокаивать игроки обеих команд. pic.twitter.com/v2pRQ3nU9U — SPORT24.ru (@sport24_ru) March 4, 2020 Главный арбитр матча остановил встречу.
Происшествия
До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси
25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
Экономика
У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей
«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Армия и оружие
Истребители МиГ-35 оснастят системой защиты от критических перегрузок
«Новая интеллектуальная автоматизированная система защиты от превышения предельных перегрузок уже внедряется на наших современных самолётах», — заявил генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Армия и оружие
Асад заявил, что Сирия не совершала враждебных действий против Турции
Президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, и нынешние разногласия между странами «нелогичны».
Общество
Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и мире, пишет ТАСС.
Общество
Путин назвал отличие экономической стабильности от застоя
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, чем экономическая стабильность отличатся от застоя.
Футбол
Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса
Ранее фанаты фильмов об "агенте 007" опубликовали на своем сайте MI6-hq.com обращение к продюсерским компаниям с просьбой отложить премьеру новой ленты в Великобритании из-за вспышки коронавируса.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра и правительство Украины
Верховная рада проголосовала в среду за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии. На стадии 1\8 финала турнира лондонский клуб обыграл «Ливерпуль».
Шоу-бизнес
Рената Литвинова назвала Земфиру «даром» в интервью Ксении Собчак
В процессе разговора актриса рассказала о дружбе с Земфирой, назвав рок-певицу «даром».
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Гаджеты
Apple заплатит полмиллиарда долларов владельцам старых iPhone
Сообщается, в частности, что производитель может выплатить по 25 долларов за каждый пострадавший смартфон.
Киберспорт
Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games
Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
Политика
В турецком парламенте подрались депутаты
Массовая драка произошла в парламенте Турции из-за слов в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт 4 марта NTV.
Армия и оружие
Эрдоган назвал сроки установления режима прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, вероятно, будет установлен в результате предстоящих переговоров в Москве, передаёт 4 марта NTV.
Армия и оружие
На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»
Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы на столичной Красной площади.
Космос
SpaceX показала впечатляющее видео первого запуска Crew Dragon
На днях исполнился год с первого запуска Crew Dragon — и в честь этого SpaceX опубликовала впечатляющий ролик, посвященный первому полету аппарата.