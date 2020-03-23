Энергетика

ТАССТАССНовак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения. В Вену он вернется уже 6 марта на министерскую встречу ОПЕК+, об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.
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