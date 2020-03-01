Энергетика
RT на русскомНовак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово. Он намерен вернуться на переговоры в пятницу, 6 марта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до завершения обсуждения
Интерфакс04 марта в 11:53
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Комментарии
Политика
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Спорт
Epic Games отдаст сразу три игры, в том числе мыльную оперу Mutazione
Через неделю, 12 марта, Epic Games отдаст сразу три бесплатные игры: Mutazione, Anodyne 2: Return to Dust и A Short Hike.
Финансы
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
Космос
Новый марсоход NASA получил имя «Настойчивость»
Напомним, что в августе 2019 года NASA объявило конкурс среди учащихся на лучшее название для нового шестиколёсного робота, предназначенного для исследования Красной планеты.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Армия и оружие
В Турции рассказали о «нейтрализации» в Идлибе 21 сирийского военного
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Энергетика
ОПЕК предварительно согласовала дополнительное сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК согласовали сокращение добычи нефти организацией и не входящими в картель государствами (ОПЕК+) во втором квартале 2020 года ещё на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в ОПЕК.
Экономика
Кудрин назвал отмену ПМЭФ-2020 рациональным решением
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает рациональным решением отмену ПМЭФ-2020 из-за коронавируса, сам он также отменил ряд поездок.
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Игры
Релиз Ghost of Tsushima состоится 26 июня
Релиз Ghost of Tsushima на PS4 состоится 26 июня.
Общество
В Ватикане обнаружен первый случай заражения коронавирусом
В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом, передают СМИ Италии со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол
Политика
МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США
Российский МИД передал испанским властям ноту с предложением отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, задержанной в Мадриде по запросу Вашингтона.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Политика
В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
Здоровье
Естественный отбор: венчурный гигант предупредил стартапы о наступлении «черного лебедя»
Коронавирус уже стал «черным лебедем» 2020 года — непредсказуемым фактором, негативно влияющим на мировую экономику.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года
Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 5,5% - до $47,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:39 мск.
Общество
В Нидерландах зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Нидерландах зафиксирована первая смерть от нового типа коронавируса.
Космос
Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса
Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Гаджеты
Названа дата анонса первого 5G-смартфона Nokia
Представителями HMD Global была названа дата анонса первого 5G-смартфона Nokia.
Общество
Российские авиакомпании разрешили возвращать билеты из-за коронавируса
Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании.
Общество
Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине
Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Происшествия
При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек
В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Политика
ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента
"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.