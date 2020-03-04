Энергетика
ИзвестияНовак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене. Об этом в среду, 4 марта, сообщает корреспондент «РИА Новости». Как рассказал источник агентства, само заседание комитета всё еще продолжается.
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Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал журналистам сообщения СМИ о том, что подписи на показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которые были представлены в суде по делу российских биатлонисток, оказались копиями с других документов.
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Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
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На Ural Music Night выступят мировые звезды фолк-рока и этноджаза
Армия и оружие
Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо
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Завершено следствие по делу историка Соколова
Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.