Энергетика

РБКРБКЦены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
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Будет ли Россия спасать мир от дешевой нефти за свой счет

РИА Новости00:00

Таинственная рекомендация комитета ОПЕК+ заставила цены на нефть расти

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Цена нефти Brent снизилась после новостей по ОПЕК+

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Саудовская Аравия решила сохранить интригу к рекомендации комитета ОПЕК+

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На заседании ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

РЕН ТВвчера в 21:10
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Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча

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Мишустин уволил замглавы Минздрава

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Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
РБК вчера в 21:42
Общество

В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом

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Коммерсантъ вчера в 19:01
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Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском

Известия вчера в 23:31
Армия и оружие

СМИ: Перед переговорами с Турцией Россия усилила военное присутствие в Сирии

Еще с 28 февраля, после удара армии Башара Асада по позициям турецких военных, Россия начала наращивать также воздушные поставки в Сирию.
Росбалт вчера в 23:26
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Поветкин провел дуэль взглядов с Уайтом

Российский боксер Александр Поветкин провел дуэль взглядов с британцем Диллианом Уайтом.
Газета.Ru вчера в 22:27
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Общество

«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко

Вести.Ru вчера в 13:45
Общество

Роскомнадзор заблокирует фейковые страницы про коронавирус в России

Роскомнадзор сообщил о том, что по требованию Генпрокуратуры, доступ к социальным сетям и другим интернет-ресурсам, которые распространяют лживые новости о коронавирусе, будут заблокированы.
Live24 вчера в 08:25
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В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess

Семь россиян с Diamond Princess прибыли из Японии во Владивосток 22 и 23 февраля.
РИА Новости вчера в 22:15
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Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт

У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.
Ведомости вчера в 20:00
Политика

Вице-спикер парламента Бурятии уходит с поста после резонансного ДТП

Вице-спикер народного хурала Бурятии Баир Жамбалов, на машине которого было совершено смертельное ДТП, подал заявление об уходе с поста, но депутатом он остается, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.
РИА Новости вчера в 23:55
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Общество

Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда

До суда доходит чуть более половины уголовных дел по наркотикам, и с каждым годом эта доля падает.
РБК 00:00
Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Вестник Кавказа вчера в 07:34
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 15:52
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Общество

Россияне начали скупать антисептики из-за коронавируса

Россияне начали активно скупать антисептические средства в аптеках, магазинах и на онлайн-площадках из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:23
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи

С начала эпидемии в декабре общее число жертв коронавируса в стране достигло 3012 человек, зарегистрировано 80409 случаев заболевания.
Интерфакс вчера в 19:38
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Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

REGNUM 02 марта в 13:52
Общество

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
РИА Новости вчера в 23:34
Происшествия

СКР проводит доследственную проверку массового отравления в Иркутске

Следственное управление СК РФ по Иркутской области начало проверку по сообщению средств массовой информации об отравлении иркутян.
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Общество

Госдума снижает возраст получения негосударственной пенсии

Законопроект гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста.
Современный Предприниматель вчера в 02:10
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru вчера в 19:11
Наука

Homo erectus в Эфиопии использовали орудия разных эпох палеолита

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Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
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Бывшая участница «Дома-2» удивила фанатов сменой стиля прически, которую планировала долгое время.
Дни24 03 марта в 04:35
Политика

Киев призвал ЕС ввести новые санкции против России за поезда в Крым

Постпред Украины при Евросоюзе Николай Точицкий выразил надежду на новые санкции ЕС в отношении России из-за открытия железнодорожного сообщения с Крымом.
Известия вчера в 20:01
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Презентован Renault Duster нового поколения

Французская компания Renault обновила свой популярный внедорожник Duster – новинка будет продаваться на южноамериканском рынке и получит ряд значительных новшеств.
CarsWeek.ru вчера в 23:17
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