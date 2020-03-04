Энергетика
ИзвестияНовак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене. Об этом в среду, 4 марта, сообщает корреспондент «РИА Новости». Как рассказал источник агентства, само заседание комитета всё еще продолжается.
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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
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Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.
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МОК дал ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором он сообщает о подлинности подписей под показаниями по допинговым делам экс-биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает ТАСС.
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Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
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ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
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Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью
Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.
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«Спартак» выбил ЦСКА из Кубка России
В полуфинале Кубка России "Спартак" встретится с "Зенитом", который обыграл в гостях "Ахмат" - 2:1.
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Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Рада отправила в отставку премьер-министра и правительство Украины
Верховная рада проголосовала в среду за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
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4 марта в Екатеринбурге прошла вторая игра серии плей-офф с участием пары «Автомобилист»-«Сибирь».
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До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси
25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
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Госпитализирована актриса Инна Макарова
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Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
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В турецком парламенте подрались депутаты
Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкие депутаты устроили драку в парламенте. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РЕН ТВ.
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Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии.
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Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
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Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
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В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Армия и оружие
МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт
«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
Здоровье
В регионах России решили бороться с коронавирусом, как с чумой
В регионах РФ госучреждения закупают противочумные комплекты, маски и мыло для противодействия коронарной инфекции.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
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Киркорова подозревают в использовании парика
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
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Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии
«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
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Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину на время учений
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2020 году.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Хоккей
Котляревский: «Спартак» сегодня играл лучше «Динамо»
Счет еще только 0:2, ничего не потеряно. Нам неважно, что проиграли «Динамо» шесть матчей подряд, сегодня мы были лучше.
Здоровье
В России пациентам после инсульта начали выдавать бесплатные лекарства
Министерство здравоохранения РФ запустило программу, в рамках которой начало обеспечивать россиян, перенесших инфаркты, инсульты, а также другие заболевания сердечно-сосудистой системы, бесплатными лекарствами.