Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене. Об этом в среду, 4 марта, сообщает корреспондент «РИА Новости». Как рассказал источник агентства, само заседание комитета всё еще продолжается.

Политика Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.

Биатлон МОК дал ответ по делу о поддельных подписях Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором он сообщает о подлинности подписей под показаниями по допинговым делам экс-биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.

Общество В Италии закрывают все образовательные учреждения из-за коронавируса Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси 25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.

Шоу-бизнес Госпитализирована актриса Инна Макарова Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.

Политика В турецком парламенте подрались депутаты Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкие депутаты устроили драку в парламенте. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РЕН ТВ.

Армия и оружие МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт «Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.

Общество В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

Хоккей Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.