Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене. Об этом в среду, 4 марта, сообщает корреспондент «РИА Новости». Как рассказал источник агентства, само заседание комитета всё еще продолжается.
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Нефтяные цены снизились после ухода Новака с заседания комитета ОПЕК+

Вестник Кавказа13:10

В Вене завершилась встреча мониторингового комитета ОПЕК+

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Цена нефти Brent снизилась после новостей по ОПЕК+

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Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

РЕН ТВ11:41

Саудовский министр энергетики сохранил интригу по рекомендации министерского комитета ОПЕК+

Интерфакс14:21

Цена нефти Brent выросла до 52,8 доллара за баррель

Экономика сегоднявчера в 01:32
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