Энергетика

РБКРБКЦены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
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В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
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