Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

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Общество Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.

Гаджеты SeaSonic выпустила безвентиляторные блоки питания мощностью до 700 Вт SeaSonic оснастила блоки серии Prime Fanless температурной защитой от повышения и понижения мощности, а также скачков напряжения и короткого замыкания.

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Общество В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Авто Renault Duster сменил поколение Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.