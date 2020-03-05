Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене. Об этом в среду, 4 марта, сообщает корреспондент «РИА Новости». Как рассказал источник агентства, само заседание комитета всё еще продолжается.
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Цена нефти Brent снизилась после новостей по ОПЕК+

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